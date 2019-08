La vera novità è che da oggi il Samsung Galaxy Note “si sdoppia” in due prodotti: uno smartphone grande, da 6.8 pollici, chiamato “Galaxy Note 10+”, e uno più piccolo dei precedenti (chiamato semplicemente “Galaxy Note 10”) da 6,3 pollici. Sky TG24 ha avuto la possibilità in anteprima di provarli entrambi da vicino in una presentazione avvenuta ad Amsterdam (FOTO).

S Pen, tanta batteria e grande velocità

Essendo uno smartphone tradizionalmente dedicato alla produttività in ambito personale e professionale, la maggioranza dei consumatori che scelgono il Samsung Galaxy Note apprezzano l’utilizzo della S Pen, il “pennino” integrato ed estraibile che serve a prendere appunti, a gestire il telefono a distanza o ad utilizzarlo senza toccarlo con le mani. Il pennino è stato “reimmaginato”, ora ha 10 ore di standby, e l’esperienza di scrittura è stata migliorata. Molto utile la funzione che permette di gestire la fotocamera muovendo il pennino nell’aria (per fare zoom, o per scattare foto a distanza) così come estremamente utile la possibilità di scrivere note con la penna e di vedere il testo trasformato dopo pochi istanti in testo digitale. Interessante anche il software incluso “DeX” che permette di collegare il telefono a Pc e Mac, accedere ai file e utilizzare sul computer le funzionalità del cellulare.

Le caratteristiche tecniche

Il Note 10 - quindi quello più piccolo - monta una batteria da 3.500 MAh (secondo noi sarebbe stata meglio una batteria più capiente) mentre quello più grande, il 10+, ha una batteria da 4.300 MAh. Presente la funzione di ricarica rapida che ricarica buona parte della batteria in mezz’ora. Due i formati di Ram in cui viene distribuito: 8 e 12 Gb, mentre la memoria interna passa dai 256 Gb non espandibili per il modello più piccolo ai 256 e 512 Gb espandibili per quello più grande. In alcuni paesi verrà distribuita anche una versione compatibile con il nuovo standard 5G; tutti gli smartphone supporteranno anche il nuovo standard WiFi “WiFi6”. Molto interessante anche la funzionalità “Wireless powershare”, che permette di utilizzare la batteria del telefono per trasferire energia in modalità wireless a uno smartwatch o a un altro telefono compatibile, magari rimasto a secco di energia. Tre i colori della scocca Aura Glow, Aura Black e Aura White, quest'ultimo disponibile solo online.

Il comparto multimediale

Il Galaxy Note 10 monta quattro fotocamere adatte a ogni condizione ambientale e di luce (anche al buio). Tante le funzioni introdotte nella videocamera: la lente che mette a fuoco il soggetto mentre si muove e maggiore stabilità d’immagine. E poi c’è una funzionalità interessante inserita nel microfono: quando si riprende una scena all’aria aperta - pensiamo ad esempio a un suonatore di strada - facendo zoom sul soggetto che ci interessa anche l’audio segue lo zoom, isola i rumori di fondo e “si concentra” sul soggetto inquadrato, risultando certamente più pulito. Molto pratico anche il video editor da utilizzare in abbinamento alla “penna”. Non solo lavoro: è possibile anche sfruttare al massimo il processore per giocare, e a tal proposito Samsung ha annunciato “PlayGalaxy Link”, una piattaforma di gaming in streaming che verrà lanciata a breve.

Il prezzo non è certamente basso

Tanta potenza, il pennino, un grande display. Anche il prezzo però è alto. Si va dai 979 euro per il modello più piccolo, il 10 (8GB Ram + 256 GB di archivio interno non espandibile, colori Aura Glow e Aura Black) ai 1.129 per il grande 10+ (12GB Ram + 256 GB archivio interno espandibile, colori Aura Glow e Aura Black) fino ai 1.229 per il 10+ più capiente (12GB Ram + 512 GB archivio interno espandibile, colori Aura Glow, Aura Black e Aura White - quest’ultimo solo sul sito ufficiale Samsung). Anche la versione 5G (12GB Ram + 256 GB archivio interno espandibile, colore Aura Black) costerà 1.229 euro. Dovendo scegliere, quello più piccolo è certamente più maneggevole; il più grande - utilizzato con la S Pen - offre certamente qualcosa in più.