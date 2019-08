Samsung, ecco il nuovo Galaxy Watch Active 2: tutte le caratteristiche

Samsung ha presentato ufficialmente Galaxy Watch Active 2, il nuovo orologio smart che sarà disponibile dal mese di settembre 2019.

Il nuovo dispositivo indossabile, simile per funzioni al modello precedente, ha una grande novità: la ghiera, fondamentale per cambiare schermata e per scegliere le applicazioni da utilizzare, ora non è più fisica ma digitale.

Galaxy Watch Active 2 sarà disponibile in due diversi modelli che differiscono per le dimensioni del quadrante da 40 o 44 millimetri. Le due versioni hanno rispettivamente un display da 1,2 e 1,44 pollici.

Una volta scelto il modello preferito è possibile optare per la variante con cassa in alluminio e cinturino in gomma o quella con corpo in acciaio e cinturino in pelle.

Debutterà sul mercato anche un modello con connessione LTE che potrà essere utilizzato senza il supporto dello smartphone.

Galaxy Watch Active 2: specifiche tecniche

I nuovi Galaxy Watch Active 2, perfetti per gli sportivi che amano monitorare i propri allenamenti, hanno come sistema operativo Tizen OS di Samsung e come processore Exynos 9110. Offrono una Ram da 768 MB e 4 GB di memoria interna. Solo nel modello LTE la Ram è di 1,5 GB.

Migliorie e nuovi funzioni: app Twitter e YouTube

Tra le migliorie, i nuovi smartwatch di Samsung integrano un sensore per il monitoraggio delle frequenza cardiaca più efficiente rispetto al modello precedente. Utilizzandolo è possibile ricreare un elettrocardiogramma digitale, funzione già disponibile sull’Apple Watch Serie 4.

Grazie all’applicazione Google Translate, il nuovo orologio intelligente permette di tradurre simulatamente ben 16 diverse lingue, italiano compreso. Inoltre, gli utenti potranno anche utilizzare Twitter o guardare dei filmati su YouTube, chiedendo all’assistente vocale di riprodurre un determinato video. I filmati sono fruibili nel formato originale o in modalità a schermo pieno, con un taglio dei bordi. Le nuove applicazioni di YouTube e Twitter per smartwatch saranno rese disponibili solo successivamente anche sui precedenti modelli con sistema operativo Tizen.