Wiko Y60, il nuovo smartphone è ufficiale: prezzo e caratteristiche

Wiko ha presentato Y60, il nuovo smartphone dual sim dal prezzo super competitivo.

Dopo il lancio dei ‘fratelli’ maggiori di fascia media View3, View3 pro e View2 Pro Qwant, svelati a Barcellona, ora tocca al dispositivo più economico che ha come punti di forza, oltre al prezzo, l’ampio schermo e una memoria ultra large (18 GB di ROM).

Il nuovo smartphone di Wiko sarà disponibile, al prezzo di 79,99 euro, in tre diverse colorazioni: Gradient Bleen, Gradient Dark Blue e Gold.

Wiko Y60: caratteristiche tecniche

Wiko Y60 monta un display widescreen da 5,45 pollici (18:9), perfetto per poter osservare comodamente qualsiasi tipo di contenuto, video e foto compresi.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo smartphone di Wiko è dotato di una fotocamera posteriore e una frontale, entrambe da 5 megapixel.

Integra, inoltre, il sistema Android™ 9 Pie (Go Edition), una particolare versione di Oreo pensata per i dispositivi di fascia bassa.

Wiko Y60 ha un’ampia capacità di memoria grazie a una ROM da 18 GB espandibile fino a 128 GB con l’inserimento della scheda micro SD.

Supporta, inoltre, la connettività 4G LTE, perfetta per navigare sulla rete ad alta velocità, e permette di utilizzare la modalità Simple Mode, ideale per aver a portata di mano tutte le funzioni di cui si ha più bisogno. È possibile visionare in un’unica schermata, non solo i contatti inseriti nella lista dei preferiti, ma anche le applicazioni più utilizzate.

Wiko Y60: accessori

Wiko ha pensato proprio a tutto: il nuovo smartphone vanta degli accessori dedicati. Chi deciderà di acquistare Wiko Y60 potrà scegliere di proteggerlo con la cover semitrasparente Easy Folio, pensata per rivestire l’intero device senza compromettere le funzioni offerte: permette di visualizzare facilmente le notifiche.

Chi, invece, preferisce le cover più tradizionali può optare per la custodia flessibile e trasparente, pensata per proteggere Wiko Y60 senza alterarne l’estetica.

È possibile acquistare, inoltre, un vetro temperato su misura.