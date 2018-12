Apple sta sviluppando delle nuove cuffie interscambiabili

A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi MacBook e dell’iPad Pro, Apple non si ferma e sta già lavorando alla prossima novità da lanciare sul mercato. Alcune indiscrezioni affermano che Cupertino stia lavorando a delle innovative cuffie intercambiabili che eliminano la differenza tra lato destro e sinistro, bilanciando automaticamente l’audio in base alla loro posizione. Ogni utente potrà quindi godere di un’esperienza d’ascolto unica senza più preoccuparsi di posizionare l’auricolare corretto nel rispettivo orecchio.

Tecnologia beamforming per bilanciare il suono

Il brevetto, intitolato ‘Sistema e metodo per la rilevazione automatica dell’orecchio sinistro e destro per le cuffie’, è stato depositato alcuni mesi fa dalla Apple e pare che proprio su questo progetto la società diretta da Tim Cook stia concentrando ora gli sforzi maggiori. Le cuffie sfrutteranno la tecnologia beamforming, la stessa utilizzata per HomePod e che permette alla cassa di adattare l’audio in base alla conformazione fisica della stanza e alla sua posizione all’interno di essa. Inoltre, lo speaker possiede due microfoni che servono rispettivamente a rilevare la voce che impartisce i comandi e a isolare i rumori di sottofondo, in maniera tale da acquisire un audio pulito. In modo analogo, le cuffie saranno dotate di cinque microfoni ciascuna, che saranno in grado di determinare su quale orecchio sono poste comparando gli input. L’audio sarà così sempre bilanciato e non ci si dovrà più preoccupare di indossare l’auricolare destro nell’orecchio destro e viceversa. La presenza di più microfoni consentirà inoltre di eliminare i rumori provenienti dall’esterno, offrendo un’elevata qualità audio sia mentre si ascoltano brani musicali, sia mentre si effettua una chiamata.

Progetto ancora misterioso

Il brevetto descrive molte caratteristiche delle cuffie ma, come spesso accade con i prodotti Apple, ci potranno essere molte modifiche rispetto al disegno originale e altrettante sorprese. Da Cupertino non hanno diffuso ancora alcuna informazione a riguardo, né tantomeno sulle tempistiche del progetto, ma pare che bisognerà attendere ancora.