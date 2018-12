I gadget tecnologici più venduti del momento

Ci sono gadget hi-tech per ogni esigenza: quelli da polso sono adatti ai più sportivi. Gli auricolari senza fili stanno crescendo e gli smart speaker diventeranno presto una consuetudine. Tra le tendenze più curiose degli ultimi mesi, poi, c'è l'affermazione delle videocamere di sorveglianza connesse. Ecco quali sono i gadget elettronici più venduti del momento su una piattaforma di riferimento del settore come Amazon.

Echo in cima alle vendite

L'assistente digitale di Amazon, animato dall'intelligenza artificiale di Alexa è arrivato anche in Italia. E sul portale la risposta degli utenti è stata positiva. Tra i prodotti di elettronica, sul podio ci sono tre versioni diverse di Echo: Dot (più piccolo ed economico), Spot (altoparlante intelligente dotato di schermo) e Plus di seconda generazione.

Auricolari wireless

Tra i gadget audio, dominano gli auricolari senza fili. In particolare gli HolyHigh bluetooth e con stazione di ricarica (tanto da essere al momento esauriti) e gli AirPods di Apple. Le cuffie della Mela, che hanno contribuito a spingere il settore, sembrano attrarre gli utenti nonostante un prezzo non proprio economico (attorno ai 140 euro).

Tecnologia da polso

Nel 2018 si conferma la forte crescita dei dispositivi wearable, cioè indossabili. Tra i più diffusi ci sono sicuramente band e smartwatch. I primi sono “braccialetti” hi-tech con meno funzioni, design più sportivo e pensati soprattutto per il fitness. I secondi sono (in media) più complessi, costosi e con un design più vicino agli orologi tradizionali, anche se il quadrante è un display. Tra i band, in cima agli acquisti su Amazon in questo memento c'è Willful, mentre tra gli smartwatch Garmin Vivoactive 3 e Ticwatch E Shadow.

La sorveglianza fa tendenza

Nel comparto video, sembra emergere una tendenza. Se fino a qualche anno fa dominavano le action cam, adesso gli utenti sembrano particolarmente attenti alla sicurezza. Tra gli articoli più venduti, accanto ai soliti cavi e schede di memoria, ci sono due videocamere di sicurezza per uso casalingo: Sricam SP017 e EZVIZ ezCube Pro. In classifica, poco più indietro, resistono le camere per le riprese in movimento, come la Crosstour 4K e GoPro hero7. Analizzando la lista dei best seller, c'è posto anche per la Fujifilm Instax Mini 9, una macchina fotografica con sviluppo istantaneo dal sapore retro.

I più desiderati

Spesso su Amazon, come su altre piattaforme di e-commerce, esploriamo ciò che ci piace ma non lo acquistiamo. Lo inseriamo nella “lista dei desideri”. Tra gli oggetti che ci finiscono più spesso ci sono gli Echo, il Kindle Paperwhite (il lettore di e-book) e le basi di ricarica wireless di Choetech. Lo smartphone più “desiderato” è Xiaomi Redmi Note 5, mentre i più venduti del momento sono altri due dispositivi cinesi: Huawei P20 Lite e Xiaomi Mi A2 Lite.