Tim Cook, visita a sorpresa al flagship store Apple di Milano

Piacevole sorpresa per i numerosi fan presenti dalle otto di mattina nell’Apple store di Milano (in piazza Liberty) per acquistare il nuovo iPhone XR: Tim Cook, l’amministratore delegato di Apple, è entrato nel negozio mischiandosi tra la folla. La presenza del numero uno della compagnia, del tutto inaspettata, è stata accolta calorosamente dagli appassionati, che hanno approfittato dell’occasione per scattare qualche foto assieme a lui. Durante la visita, durata circa mezz’ora, Tim Cook è stato anche immortalato assieme ai dipendenti del flagship store della compagnia, inaugurato lo scorso luglio.

Inizialmente, la presenza del Ceo ha creato un po’ di scompiglio all’interno del negozio. “Erano tutti ghiacciati”, riferisce un testimone.

L’intervento di Tim Cook alla conferenza Ue sulla privacy

Pochi giorni fa, Tim Cook è intervenuto durante la conferenza dell’Unione Europea sulla privacy, parlando di come i dati personali degli utenti siano diventati delle vere e proprie armi nelle mani delle società digitali. Durante l’intervento, l’amministratore delegato ha sottolineato che Apple ha sempre fatto tutto il possibile per tutelare le informazioni private dei propri clienti. Cook ha poi elogiato il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Gpdr), entrato in vigore in Europa lo scorso 25 maggio, e ha dichiarato che anche in America servirebbe una legge altrettanto efficace per salvaguardare la privacy degli utenti.

L’importanza del flagship store Apple di Milano

È probabile che il Ceo di Apple abbia approfittato della presenza in Europa per visitare il primo flagship store italiano. Per l’azienda di Cupertino, l’Apple Store in via Liberty a Milano ha una grande importanza strategica e lo stesso Tim Cook lo ha citato durante il keynote speech avvenuto a settembre. Finora, il numero uno della compagnia non aveva ancora avuto occasione di vedere di persona il punto vendita. La presenza in Europa nello stesso periodo del lancio di iPhone XR ha rappresentato la giusta occasione per rimediare.