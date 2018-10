Come annunciato, Apple ha presentato gli ultimi modelli di iPad Pro e MacBook Air. Nell’evento tenuto a New York, a circa un mese di distanza dal lancio dei più recenti iPhone, Cupertino ha svelato molte inedite funzioni dei nuovi dispositivi. L’amministratore delegato Tim Cook ha affermato che l’azienda ha raggiunto i 100 milioni di computer attivi nel mondo, prima di procedere alla presentazione del primo MacBook Air dal 2010. L'attenzione si è quindi spostata su iPad Pro, con specifiche notevoli che migliorano significativamente i predecessori. C'è stato spazio anche per l'aggiornamento della gamma di Mac Mini, i computer più economici del colosso statunitense.

MacBook Air, alluminio riciclato e design snello

Dopo ben otto anni Apple ha quindi posto fine all’attesa dei fan e ha aggiornato la linea di MacBook Air. Il nuovo portatile è composto interamente di alluminio riciclato ed è dotato di display Retina da 13,3 pollici. Ai lati, ovviamente molto sottili come da tradizione, il computer presenta due porte USB-C e il classico jack per le cuffie da 3.5 millimetri, non più presente invece negli ultimi iPhone. Con un peso di circa 1,25 chilogrammi, inoltre, il dispositivo si presenta ancora più leggero del suo predecessore. Uno dei punti di forza del nuovo prodotto è la presenza del lettore d’impronta con il chip di sicurezza targato Apple, utile per lo sblocco, password e pagamenti online. I processori Intel di ottava generazione montati dal portatile saranno accoppiati a una Ram che può arrivare fino a 16 GB e una memoria flash SSD che raggiunge anche 1,5 TB. La batteria dovrebbe invece garantire un utilizzo fino a 14 ore. MacBook Air sarà disponibile a partire dal 7 novembre, a un prezzo di partenza, in Italia, di 1.379€.

IPad Pro potrà ricaricare iPhone

Come anticipato dai rumours filtrati nelle ultime settimane, il nuovo iPad Pro di Apple presenta notevoli modifiche nel design, con cornici ridotte al minimo e l’assenza del tasto home, seguendo dunque la linea già tracciata dagli iPhone. Proprio come il modello XR, infatti, il device di Cupertino è dotato di display Liquid Retina, con True Tone, HDR e la compatibilità con il pennino Apple Pencil, disponibile in una nuova versione magnetica e con ricarica wireless automatica se collegata al tablet. La porta USB-C del dispositivo supporta la ricarica inversa, il che darà agli utenti una nuova e utile possibilità: ricaricare il proprio smartphone sfruttando la batteria dell’iPad. L’azienda ha annunciato la presenza di sensori per il Face ID, che funzioneranno anche con il device al contrario e al buio. Il modello sarà acquistabile in due versioni, da 11 e da 12,9 pollici. Alcuni dei miglioramenti più grandi, però, riguardano le specifiche: iPad Pro monterà infatti il chip Apple A12X Bionic, che insieme a una CPU 8-core e una GPU 7-core potranno offrire prestazioni superiori del 90% rispetto ai dispositivi precedenti. La memoria potrà arrivare fino a 1 TB, e i prezzi dei tablet partiranno da 899€ per la versione da 11 pollici e da 1.119€ per il modello con display più ampio.

Mac Mini, cinque volte più potente

Il nuovo Mac Mini si presenta come il computer più economico di Apple, ma il dispositivo è secondo l'azienda ben cinque volte più potente del modello che lo ha preceduto, grazie soprattutto ai processori Intel quad-core di ultima generazione. La Ram del dispositivo parte da 8 GB ma può raggiungere 64 GB, mentre la capacità della memoria interna varia dai 128 GB della versione base ai 2 TB di quella più performante. Il prezzo di partenza di Mac Mini in Italia sarà di 919€.