30 settembre, Giornata Mondiale del Podcast: le cose da sapere

Cosa è

approfondimento

Il podcast è un programma audio, solitamente organizzato in puntate, scaricabile dalla Rete e ascoltabile in ogni momento. Si tratta di un altro modo di raccontare e fruire i contenuti, basato sull’ascolto, anziché sulla lettura o sulla visualizzazione video. Ma attenzione a non confonderlo con un tradizionale programma radiofonico: con il podcast è l’utente a decidere cosa ascoltare e quando farlo, senza dover seguire una programmazione esterna. Il podcast può essere scaricato su pc (e magari trasferito su un lettore multimediale) o su smartphone, attraverso le app dedicate.

Perché Podcast

È il 2004 quando Ben Hammersley sulle pagine del Guardian usa per la prima volta questo termine, parlando del medium in espansione. Podcast deriva dall’unione di cast (da broadcast, termine usato per indicare le trasmissioni radio) e pod, una contrazione di iPod, il lettore multimediale per antonomasia in quel momento storico. Il nome è fuorviante, infatti il dispositivo Apple è solamente uno dei numerosi device su cui può essere ascoltato un podcast. Nel 2005 l’Oxford Dictionary ha eletto podcast a parola dell’anno (definizione: “registrazione digitale di una trasmissione radiofonica o simili, resa disponibile su internet con lo scopo di permettere il download su riproduttori audio personali”).