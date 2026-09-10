iPhone 18 Pro e Pro Max, cosa sapere sui nuovi smartphone di Apple

iPhone 18 Pro e Pro Max, differenze e caratteristiche dei nuovi smartphone di AppleTecnologia
Introduzione
La casa di Cupertino ha ufficialmente presentato gli iPhone 18 Pro e 18 Pro Max (oltre al nuovo modello pieghevole Duo). Se l’estetica e il design ricordano molto i predecessori 17 Pro e 17 Pro Max, sono diverse le novità introdotte. E i nuovi prezzi sono più alti del previsto.
Quello che devi sapere
iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max
I due nuovi smartphone della famiglia iPhone condividono in buona parte le caratteristiche tecniche, ma si differenziano per dimensioni, peso e autonomia. La nuova generazione segna innanzitutto il debutto del nuovo chip A20 Pro, sistema fotografico Pro Fusion da 48 megapixel con fotocamera principale ad apertura variabile, Apple Intelligence integrata e un’autonomia migliorata, con il modello Pro Max che – promette la casa di Cupertino – dovrebbe raggiungere l'autonomia più elevata di sempre.
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Colori e design
Entrambi i dispositivi sono disponibili in quattro colorazioni: nero, argento, celeste ghiacciaio e rosso borgogna. Entrambi hanno un design unibody in alluminio, Ceramic Shield 2 sulla parte frontale e Ceramic Shield sul retro.
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Display e design: le differenze tra iPhone 18 Pro e 18 Pro Max
Tra le principali differenze salta subito all’occhio la dimensione dei due modelli. iPhone 18 Pro ha un display OLED Super Retina XDR da 6,3 pollici, mentre iPhone 18 Pro Max ha un pannello da 6,9 pollici. Il Pro misura 150 millimetri in altezza e 71,9 in larghezza, mentre il Pro Max arriva rispettivamente a 163,4 e 78 millimetri. Lo spessore è invece identico, 8,75 millimetri, mentre anche il peso cambia: 211 grammi per iPhone 18 Pro e 249 grammi per iPhone 18 Pro Max.
La risoluzione
Diversa anche la risoluzione, per la differenza delle dimensioni: siamo sui 2622×1206 pixel per il modello Pro e sui 2868×1320 pixel per il Pro Max, entrambi a 460 ppi (pixel per pollice). La dotazione è invece la stessa: Dynamic Island, tecnologia Always-On e ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120 Hz. La luminosità massima tipica è di 1.000 nit, quella di picco in HDR arriva a 1.600 nit e quella di picco all'aperto raggiunge 3.000 nit. La luminosità minima scende a 1 nit. Entrambi sono certificati IP68, con resistenza all'acqua fino a 6 metri per un massimo di 30 minuti secondo lo standard IEC 60529.
La fotocamera ad apertura variabile
Il comparto fotografico è, come sempre, uno degli elementi più attesi dai fan di Apple. Sul punto non ci sono differenze tra i due modelli. Sia iPhone 18 Pro sia iPhone 18 Pro Max integrano un sistema di fotocamere Pro Fusion da 48 megapixel, composto da tre obiettivi: principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo. La fotocamera principale Fusion da 48 MP introduce per la prima volta su iPhone un'apertura variabile, gestita attraverso un nuovo sistema con sei lamelle tagliate al laser che permette di modificare progressivamente il diaframma tra quattro valori: ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 e ƒ/4.0. L'apertura può essere regolata automaticamente in base alle condizioni di luce oppure manualmente dall'app Fotocamera. A completare la dotazione ci sono la stabilizzazione ottica dell'immagine su sensore di seconda generazione e il 100% Focus Pixels. La fotocamera principale permette inoltre di scattare immagini ad alta risoluzione da 24 e 48 MP.
Ultra-grandangolo e teleobiettivo
Il sistema fotografico comprende poi un ultra-grandangolo Fusion da 48 MP, con apertura ƒ/2.2 e campo visivo di 120 gradi, e un teleobiettivo Fusion da 48 MP equivalente a 100 millimetri, con apertura ƒ/2.8, autofocus, stabilizzazione ottica su sensore 3D e struttura a tetraprisma. Quest'ultimo offre uno zoom ottico 4x. Apple indica inoltre modalità di teleobiettivo di qualità ottica 2x e 8x da 12 MP, con quest'ultima equivalente a 200 millimetri. Il sistema raggiunge così uno zoom di qualità ottica fino a 8x, mentre lo zoom digitale arriva fino a 40x per le fotografie. Entrambi i modelli condividono quindi la stessa dotazione fotografica: le differenze tra iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max riguardano soprattutto dimensioni, peso e autonomia, non il sistema di fotocamere.
Video
Anche per quanto riguarda la capacità di registrazione video ci sono poche differenze. Tutti e due gli smartphone possono registrare video in 4K Dolby Vision fino a 120 fotogrammi al secondo con la fotocamera principale Fusion. Sono disponibili la modalità Cinema fino a 4K a 60 fps, la modalità Azione fino a 2,8K a 60 fps e la registrazione video spaziale a 1080p a 30 fps. I modelli supportano la registrazione ProRes fino a 4K a 120 fps con registrazione esterna, oltre a ProRes RAW, Apple Log 2, Academy Color Encoding System e compatibilità con Genlock. L'Acquisizione doppia arriva invece fino a 4K Dolby Vision a 30 fps.
La batteria e la ricarica
C’è invece uno scarto per quanto riguarda la batteria. Apple promette fino a 23 ore di utilizzo per iPhone 18 Pro, contro le 29 ore del Pro Max. Per la riproduzione video si passa da un massimo di 34 ore sul Pro a 43 ore sul Pro Max; nello streaming video, invece, i valori sono rispettivamente di 31 e 38 ore. Entrambi supportano la modalità di ricarica rapida: fino al 50% in circa 15 minuti con un alimentatore da 60 W o superiore e un cavo USB-C.
Memoria
iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max sono disponibili nelle stesse capacità di memoria, cioè 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB.
Connettività
Sul fronte della connettività entrambi dispongono di 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, chip di rete wireless Apple N1, tecnologia Thread, Ultra Wideband di seconda generazione e modem cellulare Apple C2. La porta USB-C supporta la ricarica, DisplayPort e USB 3 fino a 10 Gbps.
I prezzi
Alti i prezzi per entrambi i modelli, qualche centinaio di euro sopra gli scorsi modelli.
- 256 GB: iPhone 18 Pro 1.489 euro, iPhone Pro Max 1.639 euro;
- 512 GB: iPhone 18 Pro 1.739 euro; iPhone Pro Max 1.889 euro;
- 1 TB: iPhone 18 Pro 2.239 euro; iPhone Pro Max 2.389 euro:
- 2 TB: iPhone Pro 2.989 euro; iPhone Pro Max 3.139 euro.
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