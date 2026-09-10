iPhone 18 Pro e Pro Max, cosa sapere sui nuovi smartphone di Apple

Il comparto fotografico è, come sempre, uno degli elementi più attesi dai fan di Apple. Sul punto non ci sono differenze tra i due modelli. Sia iPhone 18 Pro sia iPhone 18 Pro Max integrano un sistema di fotocamere Pro Fusion da 48 megapixel, composto da tre obiettivi: principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo. La fotocamera principale Fusion da 48 MP introduce per la prima volta su iPhone un'apertura variabile, gestita attraverso un nuovo sistema con sei lamelle tagliate al laser che permette di modificare progressivamente il diaframma tra quattro valori: ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 e ƒ/4.0. L'apertura può essere regolata automaticamente in base alle condizioni di luce oppure manualmente dall'app Fotocamera. A completare la dotazione ci sono la stabilizzazione ottica dell'immagine su sensore di seconda generazione e il 100% Focus Pixels. La fotocamera principale permette inoltre di scattare immagini ad alta risoluzione da 24 e 48 MP.