Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Apple rilascia IOS 26.6.2, le novità e cosa cambia

Tecnologia
©IPA/Fotogramma

Il nuovo aggiornamento non porta nuove funzioni o cambiamenti visibili nell’interfaccia, ma risolve un problema specifico che impediva ad alcuni utenti di scaricare gli aggiornamenti software utilizzando la connessione dati del cellulare. ll download in sostanza rimaneva bloccato quando si utilizzava esclusivamente la rete cellulare

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Molte le novità in casa Apple, in queste ultime ore. Prima del tradizionale evento Apple - stasera dalle 19.00 ora italiana - con la presentazione dei nuovi iPhone  da parte di Cupertino, l’azienda ha rilasciato iOS 26.6.2. Il nuovo aggiornamento non porta nuove funzioni o cambiamenti visibili nell’interfaccia, ma risolve un problema specifico che impediva ad alcuni utenti di scaricare gli aggiornamenti software utilizzando la connessione dati del cellulare. In sostanza, come segnalato nelle ultime settimane da diversi utenti con iOS 26.6.1, il download rimaneva bloccato quando si utilizzava esclusivamente la rete cellulare.

Il nuovo iOS 26.6.2 

Il nuovo iOS 26.6.2 è arrivato a poca distanza - circa tre settimane - da iOS 26.6.1 che si era invece concentrato principalmente sulla sicurezza. L’aggiornamento è disponibile per iPhone 11 e per i modelli successivi e può essere scaricato normalmente dalle Impostazioni (poi Generali e Aggiornamento Software). Apple ha pubblicato contemporaneamente anche iPadOS 26.6.2, che include la stessa correzione. Considerando che iOS 27, iPadOS 27 e tutti gli OS di nuova generazione dovrebbero essere rilasciati in forma stabile nel giro di breve tempo, se Apple non avesse risolto il bug con iOs 26.6.2, gli utenti iPhone e iPad non avrebbero potuto installare il nuovo aggiornamento nel caso in cui non avessero avuto una rete Wi-Fi a disposizione.

Approfondimento

Apple, si chiude l'era Cook dopo 15 anni: ora guida John Ternus
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/11
Tecnologia

Apple compie 50 anni, i 10 device più venduti della storia del brand

Il 1° aprile Apple celebra l’anniversario della sua fondazione, avvenuta nel 1976. In cinquant'anni l'azienda di Cupertino ha trasformato interi settori, dall’informatica alla musica digitale, fino alla telefonia e ai dispositivi indossabili, lanciando prodotti innovativi e rivoluzionari. Dai primi computer all'iPod, fino agli smartphone e ai tablet: ecco i dispositivi che hanno fatto la storia del brand

Vai alla Fotogallery

Tecnologia: Ultime notizie

Potenza e creatività, la prova della nuova Osmo 360 II di DJI

Giovanni Mirenna

Onu, l'allarme sull'AI: "Potrebbe rappresentare rischio per umanità"

Tecnologia

"Chiedo un impegno totale per stabilire garanzie ferree in materia di sicurezza dell'Ai, prima...

IFA 2026 a Berlino: tutte le novità e i prodotti più interessanti

NOW

L'IFA 2026, che si tiene a Berlino dal 4 all’8 settembre, si conferma l'appuntamento chiave in...

60 foto

B-CAD 2026, chiude la rassegna che ha disegnato le città del futuro

Tecnologia

Oltre 30 mila presenze e 500 espositori al Roma Convention Center "La Nuvola" per la fiera che...

Pokemon Pokopia supera i 5 mln di copie e celebra il Gp di Monza

Tecnologia

L'iniziativa porta la firma del content creator Gidano (Ilias Cocchi Pontalti) e della community...

Tecnologia: I più letti