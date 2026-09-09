Apple rilascia IOS 26.6.2, le novità e cosa cambia

Il nuovo aggiornamento non porta nuove funzioni o cambiamenti visibili nell’interfaccia, ma risolve un problema specifico che impediva ad alcuni utenti di scaricare gli aggiornamenti software utilizzando la connessione dati del cellulare. ll download in sostanza rimaneva bloccato quando si utilizzava esclusivamente la rete cellulare
Molte le novità in casa Apple, in queste ultime ore. Prima del tradizionale evento Apple - stasera dalle 19.00 ora italiana - con la presentazione dei nuovi iPhone da parte di Cupertino, l’azienda ha rilasciato iOS 26.6.2. Il nuovo aggiornamento non porta nuove funzioni o cambiamenti visibili nell’interfaccia, ma risolve un problema specifico che impediva ad alcuni utenti di scaricare gli aggiornamenti software utilizzando la connessione dati del cellulare. In sostanza, come segnalato nelle ultime settimane da diversi utenti con iOS 26.6.1, il download rimaneva bloccato quando si utilizzava esclusivamente la rete cellulare.
Il nuovo iOS 26.6.2
Il nuovo iOS 26.6.2 è arrivato a poca distanza - circa tre settimane - da iOS 26.6.1 che si era invece concentrato principalmente sulla sicurezza. L’aggiornamento è disponibile per iPhone 11 e per i modelli successivi e può essere scaricato normalmente dalle Impostazioni (poi Generali e Aggiornamento Software). Apple ha pubblicato contemporaneamente anche iPadOS 26.6.2, che include la stessa correzione. Considerando che iOS 27, iPadOS 27 e tutti gli OS di nuova generazione dovrebbero essere rilasciati in forma stabile nel giro di breve tempo, se Apple non avesse risolto il bug con iOs 26.6.2, gli utenti iPhone e iPad non avrebbero potuto installare il nuovo aggiornamento nel caso in cui non avessero avuto una rete Wi-Fi a disposizione.
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