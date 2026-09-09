Apple rilascia IOS 26.6.2, le novità e cosa cambia

Il nuovo iOS 26.6.2

Il nuovo iOS 26.6.2 è arrivato a poca distanza - circa tre settimane - da iOS 26.6.1 che si era invece concentrato principalmente sulla sicurezza. L’aggiornamento è disponibile per iPhone 11 e per i modelli successivi e può essere scaricato normalmente dalle Impostazioni (poi Generali e Aggiornamento Software). Apple ha pubblicato contemporaneamente anche iPadOS 26.6.2, che include la stessa correzione. Considerando che iOS 27, iPadOS 27 e tutti gli OS di nuova generazione dovrebbero essere rilasciati in forma stabile nel giro di breve tempo, se Apple non avesse risolto il bug con iOs 26.6.2, gli utenti iPhone e iPad non avrebbero potuto installare il nuovo aggiornamento nel caso in cui non avessero avuto una rete Wi-Fi a disposizione.