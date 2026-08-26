Apple si prepara al consueto appuntamento di settembre, ma quest'anno il copione potrebbe cambiare. Secondo le indiscrezioni la gamma iPhone 18 arriverà in due ondate, con i modelli Pro e il primo iPhone pieghevole (si chiamerà Ultra?) subito, e i modelli base rinviati al 2027. Ecco tutti i dettagli emersi finora, dal design del foldable ai nuovi colori

Manca poco al tradizionale evento Apple di settembre, quello in cui Cupertino svela i nuovi iPhone. Quest'anno, però, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane l'azienda potrebbe rompere lo schema abituale: niente presentazione dell'intera gamma in un colpo solo, ma un lancio scaglionato in due tempi. E a rubare la scena sarebbe il primo iPhone con schermo pieghevole nella storia del marchio.

Un lancio in due ondate

Il cambiamento più rilevante riguarda la tempistica. Finora Apple ha sempre concentrato in un'unica occasione l'uscita dei nuovi modelli. Stavolta, invece, a settembre arriverebbero soltanto tre dispositivi: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il pieghevole. I modelli più accessibili - l'iPhone 18 "base", l'iPhone Air 2 e la versione economica 18E - slitterebbero invece alla primavera del 2027. Una scelta che, se confermata, punterebbe a distribuire i ricavi in modo più uniforme lungo tutto l'arco dell'anno, anziché concentrarli nel finale.