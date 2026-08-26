iPhone 18 Ultra, il foldable di Apple in arrivo a settembre: le indiscrezioniTecnologia
Apple si prepara al consueto appuntamento di settembre, ma quest'anno il copione potrebbe cambiare. Secondo le indiscrezioni la gamma iPhone 18 arriverà in due ondate, con i modelli Pro e il primo iPhone pieghevole (si chiamerà Ultra?) subito, e i modelli base rinviati al 2027. Ecco tutti i dettagli emersi finora, dal design del foldable ai nuovi colori
Manca poco al tradizionale evento Apple di settembre, quello in cui Cupertino svela i nuovi iPhone. Quest'anno, però, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane l'azienda potrebbe rompere lo schema abituale: niente presentazione dell'intera gamma in un colpo solo, ma un lancio scaglionato in due tempi. E a rubare la scena sarebbe il primo iPhone con schermo pieghevole nella storia del marchio.
Un lancio in due ondate
Il cambiamento più rilevante riguarda la tempistica. Finora Apple ha sempre concentrato in un'unica occasione l'uscita dei nuovi modelli. Stavolta, invece, a settembre arriverebbero soltanto tre dispositivi: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il pieghevole. I modelli più accessibili - l'iPhone 18 "base", l'iPhone Air 2 e la versione economica 18E - slitterebbero invece alla primavera del 2027. Una scelta che, se confermata, punterebbe a distribuire i ricavi in modo più uniforme lungo tutto l'arco dell'anno, anziché concentrarli nel finale.
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L'iPhone pieghevole, la vera novità
L'attesa più grande è tutta per il foldable, che secondo i rumors potrebbe chiamarsi iPhone Ultra. Le voci su uno smartphone pieghevole firmato Apple circolano da tempo, ma questa volta gli indizi sembrano più concreti: nel codice del nuovo sistema operativo sono comparse opzioni per passare da uno schermo singolo a uno raddoppiato. Al debutto, comunque, la disponibilità potrebbe restare limitata al mercato statunitense.
Il dispositivo si aprirebbe come un libro, trasformando di fatto l'iPhone in un piccolo iPad. Le anticipazioni parlano di una cerniera studiata per garantire una chiusura solida e una piega poco visibile. Rispetto ai modelli Pro, però, il pieghevole rinuncerebbe a una fotocamera posteriore, perdendo così lo zoom ottico.
Come sarà fatto: il form factor
Non si tratterebbe di un iPhone che si "sdoppia" in altezza. Lo schermo esterno avrà una verticale più compatta, risultando più piccolo rispetto a un iPhone tradizionale: il device perde qualche centimetro ma guadagna in comodità quando lo si apre. Il formato ricorderebbe da vicino quello del Galaxy Z Fold di Samsung. Una volta dispiegato lo schermo, l'esperienza migliora soprattutto nella visione dei video, in particolare quelli in formato 16:9, e nella lettura.
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I nuovi colori
Tra le indiscrezioni figurano anche due nuove tinte per la gamma iPhone 18: un rosso ciliegia e un azzurro chiaro. Nessuna delle due è confermata, ma se Apple procedesse in questa direzione si tratterebbe di colori tra i più vistosi offerti negli ultimi anni, sulla scia dell'arancione acceso visto sull'iPhone 17 Pro Max.
Quando aprono i preordini
Sui tempi resta l'incognita. Di norma Apple tiene l'evento nei primi giorni di settembre, con i preordini al via il venerdì successivo. Se la presentazione cadesse l'8 o il 9 settembre, però, i preordini scatterebbero l'11, data del 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Uno scenario che l'azienda potrebbe voler evitare per rispetto, come già accaduto nel 2015, quando i preordini dell'iPhone 6S furono spostati al giorno dopo. L'ipotesi più lineare sarebbe slittare l'evento al 14 o 15 settembre, con preordini il 18 e consegne dal 25. Un rinvio che regalerebbe anche una settimana in più di produzione al pieghevole.