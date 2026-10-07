Italian Tech Week 2026 a Torino: programma, date, ospiti

Dal 7 al 9 ottobre la città ospita Wave by Vento, la nuova versione dell’Italian Tech Week: tre giorni dedicati a intelligenza artificiale, startup, investimenti e innovazione, con ospiti internazionali come Jony Ive e Tim Berners-Lee
Torna a Torino Wave by Vento, uno degli eventi dedicati alla tecnologia più importanti d’Europa. Dal 7 al 9 ottobre l’iniziativa raccoglierà l’eredità dell’Italian Tech Week e porterà in città alcuni dei protagonisti internazionali dell’innovazione, dell’imprenditoria e della cultura digitale.
Le novità
La manifestazione nasce con un nuovo nome e un formato che punta a mettere insieme tecnologia, startup, investimenti e cultura. Tra i temi al centro della tre giorni ci sono l’intelligenza artificiale, la robotica, la cosiddetta Physical AI, il fintech, il venture capital e il rapporto tra tecnologia e società.
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Gli ospiti
Diversi gli ospiti e gli speaker attesi. Tra i tanti c'è Jony Ive, il designer che ha contribuito a definire l’identità dei prodotti Apple e che oggi, attraverso LoveFrom, lavora su nuovi progetti tecnologici e di design. Presente anche Tim Berners-Lee, inventore del World Wide Web, oltre a John Elkann, Nik Storonsky, fondatore di Revolut, Joe Tsai, cofondatore di Alibaba e proprietario dei Brooklyn Nets. Atteso anche Tony Xu, cofondatore e amministratore delegato di DoorDash.
Ampio spazio sarà dedicato all’intelligenza artificiale e alla sua evoluzione oltre il software. Tra gli ospiti figurano Alex Kendall, cofondatore e CEO di Wayve, azienda che sviluppa sistemi di guida autonoma basati sull’intelligenza artificiale, e Michele Catasta, esperto di AI e machine learning.
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Programma
Il programma gira intorno al rapporto tra tecnologia e cultura: non soltanto innovazione tecnologica e crescita delle startup, ma anche le trasformazioni che queste tecnologie producono nel lavoro, nell’economia e nella vita quotidiana.
Wave by Vento mantiene inoltre una forte componente dedicata all’ecosistema delle startup, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra fondatori, investitori, aziende e talenti, con momenti di networking e appuntamenti collaterali distribuiti durante i tre giorni.
L’evento si svolge alle OGR Torino, uno degli spazi simbolo della trasformazione contemporanea della città, e si chiuderà con .WAV by Recall, la festa finale della manifestazione. Il pass per partecipare all’evento è a pagamento, mentre l’accesso è gratuito per studenti e stampa.