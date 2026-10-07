Da oggi il servizio si espande anche nel nostro Paese, nell'ambito di un piano globale che punta a raggiungere oltre 180 mercati. Disponibili più di 350mila audiolibri complessivi e nuove funzioni per integrare lettura e ascolto

Spotify amplia la propria offerta audio e apre agli audiolibri anche in Italia. L'annuncio arriva dalla Fiera del Libro di Francoforte, dove la piattaforma ha presentato un piano di espansione che prevede l'estensione del servizio dagli attuali 22 mercati a oltre 180 Paesi entro la fine del 2026. Per gli utenti italiani significa poter accedere a un catalogo di oltre 350mila titoli, disponibili in più di 120 lingue, con una sezione dedicata che include oltre 14mila opere in italiano. L'iniziativa si inserisce nella strategia di Spotify di rafforzare il proprio ruolo nel settore dell'audio, affiancando libri, podcast e musica in un'unica applicazione.

Un mercato in crescita

L'espansione arriva in una fase di crescita del segmento audiolibri sulla piattaforma. Secondo i dati diffusi dall'azienda, tra settembre 2025 e settembre 2026 il numero di ascoltatori mensili di audiolibri è aumentato di quasi il 40%, mentre le ore complessive di ascolto sono cresciute di oltre il 30%. In Italia il catalogo è stato costruito anche grazie ad accordi con diversi editori nazionali, tra cui Gruppo Mondadori, Giunti Editore, Emons Audio, Il Narratore Audiolibri, Fazi Editore e altri operatori del settore. Spotify sottolinea inoltre di mantenere partnership non esclusive con gli editori, con l'obiettivo di ampliare la distribuzione e la scoperta delle opere.

Le nuove funzioni e i modelli di accesso

Contestualmente al lancio italiano arriva anche la funzionalità "Trova la pagina", pensata per facilitare il passaggio dalla lettura all'ascolto. La tecnologia consente di sincronizzare un libro cartaceo o digitale con il punto corrispondente dell'audiolibro attraverso la fotocamera dello smartphone e supporta già testi in oltre 30 lingue. Per accedere agli audiolibri, Spotify prevede diverse modalità: un pacchetto di 12 ore di ascolto mensili incluso in alcuni abbonamenti Premium, formule aggiuntive per chi desidera più ore di utilizzo e l'acquisto diretto di singoli titoli.