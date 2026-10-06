Withings lancia Glucose Resilience: che cos’è e come funziona

Si chiama Glucose Resilience, resilienza al glucosio, ed è una nuova e innovativa funzione introdotta da Withings sulla sua stazione della longevità BodyScan 2 ( qui la nostra recensione ). Si tratta di un punteggio che offre una nuova prospettiva sul benessere metabolico, pensata - ci spiegano - per permettere agli utenti di comprendere meglio alcuni segnali legati alla propria salute metabolica e monitorarne l’evoluzione nel tempo.

Che cos’è la resilienza al glucosio

”Il nostro corpo - raccontano gli esperti di Withings - si adatta costantemente all’alimentazione, all’attività fisica, alle abitudini di vita. Un’assunzione elevata e ripetuta di zuccheri, unita a un eccesso di grasso viscerale, può ridurre gradualmente l’efficacia dell’insulina, un fenomeno chiamato insulino-resistenza”. L’insulino-resistenza, proseguono, può progredire senza sintomi evidenti e portare alla fase del prediabete, che può indebolire le pareti arteriose e compromettere i piccoli nervi periferici, soprattutto sotto la pianta dei piedi, ancora prima che un esame del sangue riveli livelli elevati di glicemia.

Come funziona Glucose Resilience

La nuova funzionalità, esclusiva per i clienti Withings che sottoscrivono il piano a pagamento Withings+, si basa su due misurazioni complementari: la conduttanza elettrodermica cutanea e il livello di grasso viscerale. Combinando queste informazioni e monitorando l’evoluzione nel tempo, Withings offre agli utenti un nuovo indicatore numerico per comprendere meglio la propria salute metabolica e trasformare queste informazioni in motivazione per adottare abitudini di vita più sane. Gli utenti, infatti, possono essere incoraggiati sull’app a migliorare le proprie abitudini alimentari, muoversi di più, migliorare la regolarità e la qualità del sonno, monitorare meglio la propria salute cardiovascolare. L’abbonamento a Withings+, che comprende, tra le altre cose, la possibilità di ottenere consulenza da esperti clinici, un assistente basato sull’I.A., punteggi di salute una valutazione a lungo termine dell’invecchiamento, costa 99.50 euro l’anno oppure 9,95 euro al mese.