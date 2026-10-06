Il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta dell'associazione Algopolio nei confronti di Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy S.r.l. di cambiare le procedure per la richiesta di deindicizzazione e motivare l'eventuale rifiuto alla cancellazione. Entro il 15 novembre quindi Google dovrà apportare le modifiche richieste che riguardano in particolare l'applicazione degli articoli 17 e 21 del Regolamento Ue sui dati personali. Attraverso l'azione inibitoria collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione è stato raggiunto un risultato storico: come si legge nel comunicato dei ricorrenti la decisione del Tribunale è "pioniera nell'assicurare e garantire tutela agli utenti" dato che il diritto all'oblio è riconosciuto dalle norme Ue.

La difesa della propria reputazione e dignità

"La nostra battaglia è sempre stata prima di tutto una battaglia per l'effettività dei diritti fondamentali - ha sottolineato in una nota Vincenzo Morabito, Presidente di Algopolio e primo ricorrente -. Un diritto esiste realmente solo se una persona è messa nelle condizioni di esercitarlo. Il punto è intervenire su un meccanismo che incide concretamente sulla vita delle persone e sulla possibilità di difendere la propria reputazione e dignità. La decisione del Tribunale tocca proprio quel meccanismo: chi si rivolge a Google dovrà poter rappresentare pienamente il proprio caso, produrre la documentazione necessaria e comprendere le ragioni di un eventuale diniego". Ad assistere i ricorrenti sono stati gli avvocati Barbara Randazzo e Ruggero Rudoni (Studio legale Oralex) e Silvia Cossu e Francesco Dagnino (Studio legale Lexia). "Sul piano sostanziale - ha spiegato Randazzo -, il Tribunale rilegge la normativa europea alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Ue, esigendo procedure individualizzate, non automatizzate, a tutela del diritto all'oblio". "Anche l'accertamento della giurisdizione italiana per una controversia di questo tipo - ha aggiunto Cossu - costituisce un rafforzamento delle tutele degli utenti".