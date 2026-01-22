Positivo è anche il commento dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). "I decreti rappresentano il completamento della legge e sono un ulteriore passo in avanti nell'estensione delle tutele e delle garanzie per quei pazienti colpiti da cancro ma che possono essere considerati guariti: una maggiore inclusione lavorativa è un fondamentale sostegno per milioni di persone che hanno affrontato una neoplasia", afferma il presidente, Massimo Di Maio.