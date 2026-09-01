Apple, si chiude l'era Cook dopo 15 anni: da oggi guida John Ternus

Tim Cook lascia la guida di Apple dopo 15 anni e una rivoluzione che spinto Cupertino nell'olimpo delle società che valgono di più al mondo. I riflettori sono ora tutti puntati su John Ternus, il suo successore che assume il timore dal primo settembre e che si presenterà il 9 al suo primo test pubblico presentando i nuovi prodotti di Apple in primis l'atteso iPhone pieghevole. Ad attendere il nuovo Ceo ci sono molte sfide a partire dall'intelligenza artificiale, sulla quale Cupertino è rimasta indietro rispetto alle rivali. Ci sono poi le forniture: nonostante gli sforzi di diversificazione, Apple resta fortemente dipendente da Pechino e la battaglia commerciale fra Stati Uniti e Cina la espone a rischi. Wall Street seguirà con attenzione le sue prime mosse, consapevole che Cupertino è un investimento sicuro in un periodo di alta incertezza ma sembra aver perso la sua spinta all'innovazione. I tempi del lancio dell'iPod e dell'iPhone sembrano ormai lontani: nell'era Cook il valore di mercato della società è schizzato fino a quasi 5.000 miliardi di dollari ma non è stato mai lanciato un prodotto come l'iPhone. A questo si aggiunge che la società non produce più i componenti chiave per realizzare i suoi prodotti. Questo fa salire i costi, anche per i consumatori, oltre a creare carenze che impediscono a Cupertino di soddisfare la domanda del mercato. Ternus dalla sua parte ha una grande esperienza all'interno della società, avendo trascorso 25 anni ad aiutare Apple a perfezionare i suoi prodotti. Ha lavorato come ingegnere per il Mac e poi si è preso carico dell'iPad, degli AirPod e degli iPhone. Al momento Cook e Ternus non hanno fatto nulla per smentire l'impressione che l'era Ternus sarà un'estensione di quella del suo predecessore mostrando un fronte unito per garantire continuità o, almeno, un cambio graduale che non spaventi e assicuri, nel lungo periodo, il successo del nuovo Ceo.