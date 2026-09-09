Apple presenta iPhone 18: in diretta tutte le novità

Tutto pronto a Cupertino per l'inizio del nuovo evento Apple. Giornalisti, blogger e influencer arrivati da tutto il mondo hanno preso posto all'interno dello Steve Jobs Theater, il grande auditorium sotterraneo dedicato al fondatore dell'azienda e disegnato dallo studio Foster + Partners. Dopo la presentazione - che solitamente dura poco meno di due ore e, dai tempi del Covid, viene trasmessa sotto forma di film - tutti i presenti nel quartier generale di Apple saranno ammessi a un'area speciale (e molto affollata) dove potranno toccare con mano in anteprima tutte le novità.