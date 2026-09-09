Apple presenta iPhone 18: in diretta tutte le novità

In diretta tutte le novità in arrivo dall'evento speciale "Surprise and Shine" a Cupertino,. Previsto il debutto del nuovo iPhone pieghevole, dei modelli di fascia alta e, come sempre, di tanti altri prodotti
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La presentazione è in corso
L'evento Apple “Surprise and Shine” di oggi porta con sé aspettative altissime. Le indiscrezioni della vigilia indicano un appuntamento storico che romperà le strategie tradizionali della società: per la prima volta potrebbe esserci un cambio di calendario nella gamma smartphone, separando il debutto dei modelli di fascia alta da quelli standard. E poi gli occhi puntati sono tutti sul nuovo iPhone pieghevole. Al centro dei riflettori non ci sono solo aggiornamenti hardware significativi, ma anche la prima prova sul campo della nuova dirigenza e l'integrazione nativa dei sistemi d'intelligenza artificiale di nuova generazione all'interno del software di Cupertino.
Ternus: tutto si sta trasformando, e tramite l'I.A. gli oggetti tecnologici diventano sempre più utili, diventano degli hub intelligenti e personali.
John Ternus si presenta
Al termine del film, Tim Cook passa il testimone al nuovo Ceo John Ternus
Un film realizzato con iPhone
L'evento Apple si apre con le immagini di una sorta di cortometraggio realizzato interamente con iPhone
Si parte
Iniziato quello che, probabilmente, è l'evento Apple più atteso degli ultimi anni.
A Cupertino è tutto pronto
Tutto pronto a Cupertino per l'inizio del nuovo evento Apple. Giornalisti, blogger e influencer arrivati da tutto il mondo hanno preso posto all'interno dello Steve Jobs Theater, il grande auditorium sotterraneo dedicato al fondatore dell'azienda e disegnato dallo studio Foster + Partners. Dopo la presentazione - che solitamente dura poco meno di due ore e, dai tempi del Covid, viene trasmessa sotto forma di film - tutti i presenti nel quartier generale di Apple saranno ammessi a un'area speciale (e molto affollata) dove potranno toccare con mano in anteprima tutte le novità.
Dove seguire l'evento Apple in diretta
Oltre al nostro liveblog in tempo reale con commenti, immagini e dettagli tecnici aggiornati secondo dopo secondo, l'evento ufficiale è trasmesso in diretta da Apple Park. È possibile seguire lo streaming video tramite il canale ufficiale YouTube di Apple, la pagina web Apple Events sul sito ufficiale e attraverso l'applicazione Apple TV disponibile sui dispositivi dell'ecosistema.
Non solo iPhone
Non ci saranno solo gli smartphone a riempire la scaletta dell'evento che - lo ricordiamo - inizierà alle 19. Tra gli annunci secondari spicca la presentazione dell'Apple Watch Series 12, affiancato dalla variante Apple Watch Ultra 4, orientati all'integrazione di sensori biometrici per il monitoraggio continuo della salute. Sul fronte audio sono previsti i nuovi AirPods 5, mentre rumors insistenti indicano possibili novità relative alla casa intelligente, come una nuova versione di Apple TV o un hub domestico dotato di display touch.
Focus sugli iPhone 18 e 18 Pro
Per la nuova generazione di iPhone, gli analisti e le anticipazioni degli ultimi giorni sono concordi su un cambio di strategia: al contrario degli scorsi anni, sul palco oggi potrebbero debuttare principalmente le varianti “Pro” del nuovo iPhone, quindi iPhone 18 Pro e 18 Pro Max, mentre il modello standard potrebbe scivolare alla primavera successiva. Le novità principali della serie Pro dovrebbero includere l'introduzione del nuovo processore A20 Pro con architettura a 2 nanometri, il modem proprietario C2 per una maggiore efficienza energetica e un modulo fotografico rivisto con apertura variabile sul sensore principale per un controllo di livello professionale sulla profondità di campo.
L’attesa è tutta per i nuovi iPhone pieghevoli
L'indiscrezione più attesa della giornata riguarda l'esordio assoluto del primo smartphone pieghevole firmato Apple (potenzialmente denominato iPhone Ultra o iPhone Duo). Secondo i report della catena di approvvigionamento, il dispositivo adotta un formato “book-style” con uno schermo interno pieghevole flessibile da circa 7,8 pollici e un display esterno compatto. Apple avrebbe concentrato le sue forze per eliminare la piega centrale tramite una cerniera ad altissima resistenza, accettando tuttavia un profilo ultrasottile che potrebbe sacrificare il Face ID a favore del ritorno del Touch ID laterale e una fascia di prezzo decisamente premium.