Una serie di messaggi sarcastici da parte dell'azienda sudcoreana è apparsa online per ridimensionare la portata dell'annuncio della concorrenza. Pur senza citare esplicitamente la società di Cupertino o il suo nuovo dispositivo, la tempistica scelta dal colosso asiatico non lascia spazio a dubbi. "Fateci sapere quando avrete finito di riscaldare i nostri avanzi", si legge in uno dei post più virali

La sfida per il dominio degli smartphone pieghevoli non si gioca solo a colpi di specifiche tecniche, ma anche di provocazioni social. Il 9 settembre, in contemporanea con l'attesissimo keynote in cui Apple ha svelato il nuovo iPhone Duo, Samsung ha deciso di rispondere immediatamente, lanciando una campagna di messaggi sarcastici che punta a ridimensionare la portata dell'annuncio della concorrenza. Pur senza citare esplicitamente l'azienda di Cupertino o il suo nuovo dispositivo, la tempistica scelta dal colosso sudcoreano non lascia spazio a dubbi. "Fateci sapere quando avrete finito di riscaldare i nostri avanzi", si legge in uno dei post più virali, un chiaro riferimento al fatto che Samsung presidia il mercato dei foldable ormai da diversi anni.

La strategia di Samsung: "È ora di cambiare"

La mossa di Samsung punta tutto sull'esperienza accumulata nel settore, dove è pioniera con la linea Galaxy. In un altro post altrettanto tagliente, l'azienda ha commentato l'evento Apple scrivendo: "È stato emozionante? No. È successo? Sì". Per capitalizzare il momento e convincere gli indecisi, la casa sudcoreana ha accompagnato le sue provocazioni con l'hashtag #ItsTimeToSwitch ("È ora di cambiare"), un invito diretto agli utenti iOS a valutare il passaggio all'ecosistema Android, dove la tecnologia pieghevole è già considerata matura.