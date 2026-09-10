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Apple presenta il nuovo iPhone Duo e Samsung lo prende in giro sui social

Tecnologia
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Una serie di messaggi sarcastici da parte dell'azienda sudcoreana è apparsa online per ridimensionare la portata dell'annuncio della concorrenza. Pur senza citare esplicitamente la società di Cupertino o il suo nuovo dispositivo, la tempistica scelta dal colosso asiatico non lascia spazio a dubbi. "Fateci sapere quando avrete finito di riscaldare i nostri avanzi", si legge in uno dei post più virali

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La sfida per il dominio degli smartphone pieghevoli non si gioca solo a colpi di specifiche tecniche, ma anche di provocazioni social. Il 9 settembre, in contemporanea con l'attesissimo keynote in cui Apple ha svelato il nuovo iPhone Duo, Samsung ha deciso di rispondere immediatamente, lanciando una campagna di messaggi sarcastici che punta a ridimensionare la portata dell'annuncio della concorrenza. Pur senza citare esplicitamente l'azienda di Cupertino o il suo nuovo dispositivo, la tempistica scelta dal colosso sudcoreano non lascia spazio a dubbi. "Fateci sapere quando avrete finito di riscaldare i nostri avanzi", si legge in uno dei post più virali, un chiaro riferimento al fatto che Samsung presidia il mercato dei foldable ormai da diversi anni.

La strategia di Samsung: "È ora di cambiare"

La mossa di Samsung punta tutto sull'esperienza accumulata nel settore, dove è pioniera con la linea Galaxy. In un altro post altrettanto tagliente, l'azienda ha commentato l'evento Apple scrivendo: "È stato emozionante? No. È successo? Sì". Per capitalizzare il momento e convincere gli indecisi, la casa sudcoreana ha accompagnato le sue provocazioni con l'hashtag #ItsTimeToSwitch ("È ora di cambiare"), un invito diretto agli utenti iOS a valutare il passaggio all'ecosistema Android, dove la tecnologia pieghevole è già considerata matura.

La sfida dei prezzi e il debutto sul mercato

Il nuovo iPhone Duo si appresta a entrare in una nicchia di mercato ultra-premium, dove troverà come principale rivale il Galaxy Z Fold8. La sfida sarà anche economica, con Apple che si posiziona su una fascia di prezzo ancora più alta. I preordini per il nuovo dispositivo Apple apriranno ufficialmente venerdì 16 ottobre, mentre il debutto ufficiale nei negozi e sul mercato è atteso per venerdì 23 ottobre. Solo allora i dati di vendita diranno se l'ironia di Samsung sarà bastata a frenare l'avanzata della mela nel mercato dei pieghevoli.

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