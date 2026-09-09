Mettere in salvo le auto dalla grandine? Ci pensa l'app "Grandinometro"

Creata da un giovane 21enne padovano, si tratta di un vero e proprio "indicatore calcolato sulle segnalazioni reali arrivate" dalla propria area e non "su un modello previsionale astratto". E' disponibile sia per i dispositivi Android sia per quelli Apple ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La grandine è protagonista, sempre più spesso, del maltempo che caratterizza, a seconda delle varie fasi dell'anno, il meteo anche in Italia. Ma, allo stesso tempo, è uno degli incubi peggiori degli automobilisti i quali, ogni volta che il cielo si fa plumbeo, temono per le sorti della propria auto. Per venire incontro proprio a queste ansie, è arrivata un'app davvero particolare. Si chiama "Grandinometro", è disponibile gratuitamente sia per dispositivi Android sia per quelli Apple ed è stata creata da un giovane 21enne padovano, Davide Agostini. L'obiettivo principale? Sfruttare le segnalazioni in tempo reale degli utenti per allertare coloro che sono alla guida o intendono utilizzare l'auto tentando di prevenire i danni, talvolta devastanti, della grandine.

Come funziona "Grandinometro" "Nessuna configurazione complicata: l'app fa il lavoro sporco, tu guardi il cielo". Così, sul sito dell'applicazione, viene spiegato il funzionamento di "Grandinometro". Ma ecco, in pochi ed intuitivi passaggi, come può aiutare a prevenire i danni per la propria vettura. Una volta scaricata sul proprio dispositivo l'applicazione, sarà visibile una mappa che si focalizza sulla posizione dell'utente e propone tutte le segnalazioni recenti ed il rischio di grandine della zona in cui si trova. Le indicazioni sono "subito visibili, senza cercare nulla". Il passo ulteriore sarà quello di attivare le notifiche. Da quel momento in poi sarà l'app stessa ad avvisare l'utente quando qualcuno segnala la presenza di grandine entro pochi chilometri dal proprio raggio. Sarà, a quel punto, importante, osservare il radar che mostra nuvole e temporali in movimento sulla mappa. Situazione, questa, che permette velocemente di comprendere se la situazione meteo è pericolosa ed il peggio sta arrivando o si sta allontanando. Per contribuire, ciascun utente è poi chiamato, nel caso sia necessario ed utile per la community, a segnalare a sua volta la situazione meteo che sta osservando vicino a sè. "Due tocchi e una foto: la segnalazione fa scattare l'allerta per chi ti sta intorno", si legge ancora. Approfondimento In auto sotto la grandine mentre si guida? Ecco cosa è meglio fare