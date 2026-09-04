OpenAi lancia GPT-6 Astra: "E' un salto generazionale"

Il presidente Greg, definendo i contorni di questa nuova versione, ha affermato di ritenere personalmente che OpenAI abbia raggiunto la "artificial general intelligence" (Agi), lasciando agli utenti il compito di valutare da vicino se Astra arrivi a soddisfare la definizione di autonomia generativa ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nuove frontiere in ambito di intelligenza artificiale potrebbero essere prossime a venire. Succede grazie ad OpenAI che, proprio di recente, ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Con una premessa non da poco, visto che il presidente Greg Brockman lo ha definito come un vero e proprio "salto generazionale" e ha affermato che, col tempo, potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale.

Complessi lavori professionali Astra, secondo quanto emerso, ha come obiettivo quello di avvicinare gli agenti IA "alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali". Anche se continuano a sussegursi, tra gli esperti, interrogativi legati alla sicurezza del loro impiego. Un modello che rappresenta "il traguardo" Brockman stesso, definendo i contorni di questa nuova versione, ha affermato di ritenere personalmente che OpenAI abbia raggiunto la "artificial general intelligence" (Agi), lasciando agli utenti il compito di dire definitivamente se Astra arrivi a soddisfare la definizione di autonomia generativa. "Credo che questo modello possa rappresentare il traguardo", ha spiegato il manager durante un briefing con i media. La più vasta sessione di addestramento Astra, è stato spiegato ancora, è stato sviluppato anche grazie a quella che viene considerata come la più ampia sessione di addestramento mai realizzata dall'azienda. In particolare, sono state utilizzate oltre 100.000 Gpu presso il sito di Stargate, in Texas. L'azienda ha anche sototlineato come Astra rappresenti il primo modello ad utilizzare altri modelli con un ruolo significativo nella supervisione del suo addestramento. La disponibilità di Astra GPT-6 Astra, in una prima e più immediata fase, sarà disponibile solo per coloro che sono legati al programma "Daybreak Access" di OpenAI. Poi, in seguito, arriverà anche per gli utenti dei piani ChatGPT Plus, Pro, Business ed Enterprise, oltre che per gli sviluppatori che utilizzano le Api. La soglia critica di sicurezza informatica Astra, tra l'altro, risulta essere il primo modello che OpenAI ha classificato come capace di raggiungere la soglia critica di sicurezza informatica prevista dal proprio quadro di valutazione della preparazione, ovvero il "preparedness framework". Di fatto, avrebbe la capacità di individuare e sfruttare vulnerabilità sconosciute in precedenza nei sistemi ben protetti, senza necessità di una guida umana passo dopo passo. Approfondimento Usa, chiede consiglio a ChatGpt per una rapina (che riesce): arrestato

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