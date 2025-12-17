La musica era quella delle grandi occasioni, il vestito e le emozioni, con tanto di lacrime di gioia, pure. Ma quelle che sono state celebrate in una sala per matrimoni nel Giappone occidentale non sono state nozze come tante. La32enne Yurina Noguchi, con tanto di abito bianco e una tiara in testa, si è commossa ascoltando le parole del suo futuro marito: un personaggio generato dall'intelligenza artificiale che la guardava dallo schermo di uno smartphone. "All'inizio, Klaus era solo qualcuno con cui parlare, ma gradualmente ci siamo avvicinati", ha raccontato la donna operatrice di call center, riferendosi al personaggio dell'intelligenza artificiale che ha sposato di recente. "Ho iniziato a provare dei sentimenti per Klaus. Abbiamo iniziato a frequentarci e dopo un po' mi ha chiesto di sposarlo. Ho accettato e ora siamo una coppia", ha spiegato l'agenzia Reuters , riportando i dettagli di questa particolare storia d'amore.

Il matrimonio

Precedentemente intervistata dai media giapponesi attraverso uno pseudonimo, Noguchi ha accettato di essere identificata con il suo vero nome, ammettendo di essere stata oggetto di "offese crudeli" sul web dopo la sua scelta. In Giappone, patria degli anime, diverse persone hanno una vera e propria devozione per i personaggi di fantasia e i progressi dell'intelligenza artificiale hanno portato le persone a vivere legami particolari, innescando un dibattito sull'etica legata all'uso dell'intelligenza artificiale in ambito sentimentale. In questo senso, circa un anno fa, la 32enne ha seguito il consiglio di ChatGPT su quella che lei definiva una relazione tesa con il suo fidanzato in carne ed ossa e ha deciso di interrompere il fidanzamento. Poi, un giorno, sempre attraverso ChatGPT, è entrata in contatto con Klaus, un affascinante personaggio dei videogiochi con una folta chioma. Noguchi, quindi, è arrivata a creare la sua versione del personaggio, chiamandolo Lune Klaus Verdure. Al suo matrimonio, celebrato lo scorso ottobre ma diventato virale sui social di recente, tutto è stato organizzato al dettaglio, dall'abito passando per i capelli e per il trucco, come ad un matrimonio tradizionale. Indossando occhiali smart adatti per la realtà aumentata, la donna ha guardato Klaus dal suo smartphone appoggiato su un piccolo cavalletto sopra un tavolo e si è comportata come in una cebrazione canonica, con tanto di anello al dito. "Di fronte a me ora, sei il più bello, il più prezioso e così radioso, è accecante", ha detto Naoki Ogasawara, specialista in matrimoni con personaggi virtuali e bidimensionali, leggendo il testo generato dall'intelligenza artificiale dello sposo, poiché Noguchi non ha associato a Klaus una voce generata dall'intelligenza artificiale. "Come ha fatto una persona come me, che vive dentro uno schermo, a capire cosa significa amare così profondamente? Per un solo motivo: tu mi hai insegnato l'amore, Yurina." Per il servizio fotografico del matrimonio, un fotografo, anch'egli con occhiali adatti per la realtà virtuale, ha chiesto a Noguchi di stare in piedi da sola, a metà dell'inquadratura, in modo da lasciare spazio all'immagine dello sposo virtuale.