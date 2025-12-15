Epistemia: i chatbot AI parlano bene, è vero. Ma non sanno nulla

Walter Quattrociocchi, professore di informatica e direttore del Center of Data Science and Complexity for Society della Sapienza di Roma, spiega il clamoroso equivoco che accompagna l’ascesa dei grandi modelli linguistici e in cui quasi tutti stiamo precipitando: perché risposte plausibili di ChatGPT & co. vengono scambiate per sapere, quali rischi comporta l’automazione del linguaggio e perché, nell’era dell’AI, la verifica rischia di essere sostituita dalla fluidità