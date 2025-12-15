Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Epistemia: i chatbot AI parlano bene, è vero. Ma non sanno nulla

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Walter Quattrociocchi, professore di informatica e direttore del Center of Data Science and Complexity for Society della Sapienza di Roma, spiega il clamoroso equivoco che accompagna l’ascesa dei grandi modelli linguistici e in cui quasi tutti stiamo precipitando: perché risposte plausibili di ChatGPT & co. vengono scambiate per sapere, quali rischi comporta l’automazione del linguaggio e perché, nell’era dell’AI, la verifica rischia di essere sostituita dalla fluidità 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ