Epistemia: i chatbot AI parlano bene, è vero. Ma non sanno nulla

Walter Quattrociocchi, professore di informatica e direttore del Center of Data Science and Complexity for Society della Sapienza di Roma, spiega il clamoroso equivoco che accompagna l’ascesa dei grandi modelli linguistici e in cui quasi tutti stiamo precipitando: perché risposte plausibili di ChatGPT & co. vengono scambiate per sapere, quali rischi comporta l’automazione del linguaggio e perché, nell’era dell’AI, la verifica rischia di essere sostituita dalla fluidità
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider