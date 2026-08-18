OpenAI lancia ChatGPT for Teens, chatbot per ragazzi tra 13 e 17 anni

Il modello pensato per gli adolescenti garantisce più sicurezza, controlli parentali potenziati e un apprendimento più approfondito. La versione Teens si applica come predefinita agli utenti che si iscrivono con la loro data di nascita e che appartengono alla fascia tra i 13 e i 17 anni. "Stiamo rafforzando le misure di sicurezza per impedire a ChatGPT di suggerire di provare sentimenti personali verso l'utente o di lasciar intendere di essere cosciente o di provare emozioni", ha affermato l'azienda ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

ChatGPT arriva in versione adolescenti. Si chiama ChatGPT for Teens ed è la novità di OpenAI pensata appositamente per i ragazzi tra i 13 e i 17 anni. Dotato di controlli parentali potenziati, studiato per favorire un utilizzo sicuro e un apprendimento più approfondito, il chatbot è progettato per promuovere un uso sano dell'IA e incoraggiare gli adolescenti ad apprendere e a pensare in modo critico. Così lo presenta l’azienda che, a partire da oggi, mette ChatGPT for Teens come chatbot predefinito per gli utenti adolescenti che si sono iscritti inserendo la propria data di nascita.

“Teens” per utenti nella fascia d'età tra i 13 e i 17 anni OpenAI nell’ultimo periodo, è stata al centro dell’attenzione per le critiche e i dubbi sull'impatto che i suoi prodotti hanno sulla salute mentale e sullo sviluppo cognitivo dei giovani utenti. L’azienda aveva già aggiornato le misure di sicurezza del chatbot ad agosto 2025 dopo il suicidio di un adolescente: i genitori del 16enne, che si era tolto la vita alcuni mesi prima, avevano infatti fatto causa all’azienda coinsiderandola parzialmente responsabile dell’accaduto. Ora, con il nuovo ChatGPT for Teens, il sistema passa automaticamente alla versione per adolescenti nel momento in cui riconosce che l’utente rientra nella fascia d'età tra i 13 e i 17 anni. su insider Cosa succede a chiedere idee a ChatGpt per il nome di una lista civica