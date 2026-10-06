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Asos Hacked, il messaggio ricevuto dagli utenti fa temere un attacco

Tecnologia
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Presunti hacker hanno indirizzato un messaggio minaccioso a "ASOS DPO e IT" (il DPO è il responsabile della protezione dei dati, che ha il compito di salvaguardare le informazioni dei clienti), affermando di aver compromesso l'istanza "Snowflake" di ASOS. Snowflake è una piattaforma cloud utilizzata per archiviare, elaborare e analizzare i dati

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Presunto attacco hacker. Secondo Downdetector, quasi 500 clienti hanno segnalato problemi con il sito di ASOS poco prima delle 10 del mattino. Il sito web e l'app sembrano aver funzionato correttamente fino alle 9:41. Non è chiaro se le segnalazioni si riferiscano a problemi effettivi del sito o se siano correlate alle notifiche push.

Appena diffusa la notizia le azioni di ASOS hanno subito un forte calo dell'11%. Gli investitori, che non hanno ancora ricevuto comunicazioni dirette dall'azienda, sono rimasti sorpresi dalle notifiche push visualizzate sui telefoni cellulari dei clienti. I presunti hacker hanno infatti indirizzato un messaggio minaccioso a "ASOS DPO e IT" (il DPO è il responsabile della protezione dei dati, che ha il compito di salvaguardare le informazioni dei clienti), affermando di aver compromesso l'istanza "Snowflake" di ASOS. 

Snowflake è una piattaforma cloud utilizzata per archiviare, elaborare e analizzare i dati. Consente inoltre alle aziende di inviare notifiche push. Questi dati, comprese le taglie degli abiti e persino le misure, potrebbero essere stati accessibili durante il presunto attacco informatico. ASOS non ha ancora rilasciato una dichiarazione in merito al presunto attacco hacker, quindi non è chiaro quali dati dei clienti potrebbero essere stati compromessi, se ce ne sono. Nonostante la notizia del presunto attacco hacker ai danni di ASOS, il sito web e l'app dell'azienda, come detto, sembrano per ora funzionare correttamente.

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