Per cosa è usato davvero ChatGPT?

Un’analisi del Washington Post, che ha studiato circa 47mila dialoghi resi pubblici tramite link condivisi e poi archiviati online, evidenzia come molti utenti ricorrano all’IA per attività pratiche. Emerge inoltre un ampio utilizzo per ragioni personali ed emotive: in molte conversazioni gli utenti condividono sentimenti, problemi di coppia e insicurezze. Con tutti i rischi del caso