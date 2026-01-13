Alleanza Apple-Google sull'IA, Gemini potenzierà l'assistente Siri

I due colossi della tecnologia mondiale, storici rivali per i loro sistemi operativi, hanno annunciato una partnership pluriennale che vedrà le funzionalità di IA di prossima generazione di Apple, incluso il chatbot Siri, alimentato dalla tecnologia Gemini di Google
I giganti della tecnologia Apple e Google, storicamente rivali, hanno sorpreso annunciando una partnership pluriennale che vedrà le funzionalità di intelligenza artificiale di prossima generazione di Apple, incluso il chatbot Siri, alimentato dalla tecnologia Gemini di Google. La collaborazione rappresenta un cambiamento piuttosto significativo per Cupertino che è solita sviluppare internamente le proprie tecnologie.
L'accordo tra i due colossi
L'accordo è arrivato dopo un'attenta valutazione da parte di Apple che ha considerato come la tecnologia IA di Google possa fornire la base più efficace per gli Apple Foundation Models. E si è detta "entusiasta delle nuove esperienze innovative che sbloccherà per gli utenti Apple". Secondo quanto riferito dalle due aziende, prima di questa decisione Apple ha preso in considerazione anche partnership con OpenAI, Anthropic e Perplexity, poi è arrivata la decisione definitiva. Nonostante la collaborazione con Google, Apple ha comunque sottolineato che il suo sistema di intelligenza artificiale interno, Apple Intelligence, verrà utilizzato per alimentare i suoi iPhone e iPad a livello di soli dispositivi, mantenendo quelli che ha descritto come "standard di privacy leader del settore".
Alphabet supera i 4000 miliardi di valore
Tra l'altro l'accordo tra Apple e Google arriva nel giorno in cui Alphabet, la holding che comprende il colosso di Mountain View, ha superato i 4000 miliardi di valore. Il valore di mercato di Alphabet, infatti, è salito a oltre questa ragguardevole cifra durante le contrattazioni intraday, facendola diventare l'ultima azienda tecnologica a superare questa soglia, grazie alla fiducia degli investitori nei progressi compiuti dal leader della ricerca su internet nel campo dell' intelligenza artificiale. Le azioni di Alphabet sono salite dell'1,66% raggiungendo un massimo storico di 334,04 dollari nelle scorse ore, portando temporaneamente la sua capitalizzazione di mercato a 4.030 miliardi di dollari. In generale, le sue azioni nel 2025 sono cresciute del 65,4%.
