Alleanza Apple-Google sull'IA, Gemini potenzierà l'assistente Siri

L'accordo tra i due colossi

L'accordo è arrivato dopo un'attenta valutazione da parte di Apple che ha considerato come la tecnologia IA di Google possa fornire la base più efficace per gli Apple Foundation Models. E si è detta "entusiasta delle nuove esperienze innovative che sbloccherà per gli utenti Apple". Secondo quanto riferito dalle due aziende, prima di questa decisione Apple ha preso in considerazione anche partnership con OpenAI, Anthropic e Perplexity, poi è arrivata la decisione definitiva. Nonostante la collaborazione con Google, Apple ha comunque sottolineato che il suo sistema di intelligenza artificiale interno, Apple Intelligence, verrà utilizzato per alimentare i suoi iPhone e iPad a livello di soli dispositivi, mantenendo quelli che ha descritto come "standard di privacy leader del settore".