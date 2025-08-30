WhatsApp testa una funzione per scovare le fake news con l’IA

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

WhatsApp testa funzione per scovare fake news con l’IA: cos’è e come funziona Ask Meta AI

Tecnologia
©Getty

La società che controlla Facebook, Instagram e l’app di messaggistica starebbe lavorando ad una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale per cercare di contrastare la diffusione di disinformazione e fake news. Non è tuttavia ancora chiaro come funzionerà la verifica dei contenuti, in un sistema che sembra appoggiarsi interamente all’IA senza la supervisione di fact-checkers o esperti umani

ascolta articolo

Meta - la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp - starebbe lavorando ad una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale per cercare di contrastare la diffusione di disinformazione e fake news. Secondo quanto riportato da siti specializzati, infatti, in un aggiornamento dell'app per Android è apparso il tasto “Ask Meta AI”, che permetterebbe di verificare se le informazioni ricevute su Whatsapp sono autentiche oppure fake news. Per adesso la funzione sembra essere disponibile solo per alcuni utenti sotto forma di test, mentre il rilascio per tutti sarà graduale.

Come funziona “Ask Meta AI”

Secondo quanto trapelato finora, l’interfaccia per sfruttare “Ask Meta AI” dovrebbe essere piuttosto intuitiva da usare: basterà infatti, come riporta il Corriere della Sera, tenere premuto sul contenuto che si vuole verificare e cliccare “Ask Meta AI” dal menù a tendina che si apre. Gli utenti comunque dovranno porre all’intelligenza artificiale della società di Mark Zuckerberg una domanda diretta, così che l’IA possa verificare se il contenuto selezionato contiene o meno disinformazione. In ogni caso, è ancora riportato, Meta AI continuerà a non avere accesso alle  chat degli utenti. Infatti dovrà sempre essere l’utente a decidere se e su quali contenuti far intervenire l’IA. Si tratta insomma di un sistema simile a quanto è possibile fare con Grok su X.

Il contrasto alla disinformazione

L’obiettivo di questa nuova funzionalità sarebbe quello di contrastare la diffusione di disinformazione su WhatsApp, dato che le fake news viaggiano veloci sulle chat al punto che in passato la piattaforma ha perfino inserito una funzione per limitare l'inoltro spropositato dei messaggi. Tuttavia non è ancora chiaro come funzionerà la verifica dei contenuti, in un sistema che sembra appoggiarsi interamente all’intelligenza artificiale senza la supervisione di fact-checkers o esperti umani.

Leggi anche

Truffe con i deepfake, a che cosa fare attenzione e come difendersi

La chiusura del fact-checking su Facebook e Instagram

Nei mesi scorsi la stessa Meta era finita al centro dell'attenzione per la decisione di ridurre in modo significativo le sue politiche di moderazione dei contenuti, inclusa la cessazione del suo programma di fact-checking di terze parti negli Stati Uniti. "Ci libereremo dei fact-checker e li sostituiremo con note della comunità simili a X (ex Twitter), a partire dagli Stati Uniti", aveva affermato il fondatore e Ceo di Meta, Mark Zuckerberg. La decisione della società era stata applaudita dall’allora presidente eletto Donald Trump, mentre l’inquilino uscente della Casa Bianca Joe Biden aveva bollato la scelta come “vergognosa”.

Leggi anche

Quanto costa la disinformazione online alle aziende? L’analisi del WEF

Il progetto AI4TRUST

Il contrasto alla disinformazione è al centro di AI4TRUST. Il progetto, finanziato dal programma Horizon Europe dell’Unione Europea, si propone di sviluppare una piattaforma contro la disinformazione che combini l'apporto dell'intelligenza artificiale con le verifiche di giornalisti e fact-checker. AI4TRUST, di cui Sky TG24 è partner, è anche stato al centro della puntata del programma di approfondimento "Progress" andata in onda domenica 23 marzo.

Leggi anche

Studio: “Chatbot IA più convincenti degli esseri umani nei dibattiti”
AI4TRUST

Tecnologia: Ultime notizie

WhatsApp testa una funzione per scovare le fake news con l’IA

Tecnologia

La società che controlla Facebook, Instagram e l’app di messaggistica starebbe lavorando ad una...

Xiaomi Smart Band 10, il fitness al polso a basso costo

Giovanni Mirenna

Amazon compie 15 anni in Italia, tre giorni di offerte

NOW

Dal 2 al 4 settembre la piattaforma festeggia con sconti, iniziative speciali e un concorso

Synology Office Suite si rinnova: l'I.A. è integrata

NOW

Nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale migliorano e-mail, documenti e gestione...

Nano Banana, come funziona la nuova AI di Google per immagini

Tecnologia

E' questo il nome in codice usato in questi giorni per il battage social, si chiama in realtà...

Tecnologia: I più letti