Con oltre 60 relatori di fama internazionale, i Digital Design Days 2024, che si terranno presso il Superstudio Più, propongono un ricco programma con talk, masterclass e tavole rotonde che spazieranno dall'Intelligenza artificiale al metaverso fino allo spatial computing

Dopo quattro anni di attesa, i Digital Design Days tornano a Milano, dal 6 all’8 ottobre 2024, presso il Superstudio Più di Via Tortona. L'edizione 2024, curata dal designer Filippo Spiezia, promette di essere ancora più coinvolgente e innovativa rispetto alle precedenti, con un ricco programma che spazia dal design UX/UI a tecnologie emergenti come il Web3, l’Intelligenza artificiale, il metaverso, la realtà aumentata, virtuale e mista, fino allo spatial computing, la branding strategy e il motion/animation. Con oltre 60 relatori di fama internazionale, i Digital Design Days 2024 rappresentano una delle più grandi piattaforme di incontro per chi opera e vive il mondo del design digitale.



Focus dell’edizione 2024: il programma

Il tema di quest'anno è "Renaissance": l'obiettivo è spingere le frontiere della narrazione e dell'innovazione digitale verso nuovi orizzonti. L'evento si propone di coinvolgere un vasto pubblico di partecipanti, tra creativi, imprenditori e appassionati di tecnologia, in un percorso di esplorazione delle nuove frontiere del design. Il programma include talk e workshop guidati da professionisti di aziende di rilievo come 2Advanced, Locomotive, The Fabricant, Ouchhh, Territory Studio, Spotify, Elastic, Mastercard, Fantasy ed Epic Games, che condivideranno le loro esperienze e visioni sul futuro del design. I partecipanti potranno anche prendere parte a masterclass e tavole rotonde su temi come l'Intelligenza artificiale e il Digital Product Passport nel mondo del luxury e fashion. Inoltre, sarà presente uno spazio per il networking, per favorire nuove opportunità di business e collaborazioni con professionisti e aziende del settore.

Gli ospiti più attesi Tra gli ospiti più attesi dell’evento figurano come relatori figure di spicco del panorama tecnologico e creativo internazionale. Raffaella Camera, ex Head of Brands presso Epic Games, porterà la sua esperienza sulle tecnologie immersive, mentre Cathy Hackl, conosciuta come la "madrina del metaverso", offrirà una prospettiva futuristica sullo spatial computing. Anche il mondo della moda virtuale sarà rappresentato dai co-fondatori di The Fabricant, Adriana Pereira e Kerry Murphy, che presenteranno nuove idee su come la moda possa evolversi nel mondo digitale. Infine, Cindy Chastain, Head of Customer Experience & Design di Mastercard, esplorerà il futuro dell’economia comportamentale.

Altri eventi da non perdere

Oltre ai numerosi talk, i Digital Design Days 2024 offriranno un ricco programma di eventi collaterali, tra cui performance artistiche e installazioni digitali. Uno degli appuntamenti più attesi è la presentazione dell’installazione Human Cell Atlas dello studio Ouchhh. Inoltre, si terrà una performance live di Neuro AI Data Art, che fonde attività cerebrale umana e Ia. Infine, sarà presentata anche l’installazione audiovisiva Onirica dello studio fuse*, che esplora la dimensione del sogno attraverso algoritmi capaci di tradurre visioni notturne in immagini.



