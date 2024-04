Design Week, tour nella Milano della creatività. VIDEO

Dalla mostra-evento di Interni, che nel chiostro dell’Università Statale di Milano celebra i 70 anni della rivista, al SuperdesignShow negli spazi del Superstudio Più con l’imperativo di pensare diversamente! Dall’anarchia estetica della galleria di Rossana Orlandi, dove immergersi con tutti i sensi nel design, all’Orto Botanico di Brera, con le installazioni di Carlo Ratti e Italo Rota. Dall’omaggio di Loro Piana a Cini Boeri nel Cortile della Seta, a quello di Philippe Starck ad Alessandro Mendini.

Per una settimana Milano torna ad essere capitale mondiale del design.

Il nostro tour nella creatività inizia da Brera, nel distretto del design più importante a livello internazionale, e non solo in occasione di questa intensa settimana. Un mix di tradizione e modernità che lo rende unico nel suo genere e che, in occasione di questa nuova edizione della design week, esplora il rapporto tra materia e natura.

Le mille facce del design

Design, che per sua stessa essenza non può che essere sostenibile, e dunque responsabile. Design che dialoga con l’arte e con la moda, design che contamina e che si fa contaminare.

Se è ormai dal 2021 che il Toiletpaper studio in occasione della design week apre le sue porte al pubblico, per il nuovo appartamento al primo piano di via Balzaretti è invece la prima volta. Nelle sue stanze visionarie si inaugura una nuova collaborazione, quella con la fotografa Alex Prager.

Design che stupisce, design che si incontra con l’eccellenza artigiana, come da Doppia Firma, design che cambia la geografia della città, che crea nuovi distretti, e che con Alcova si espande fino a includere le storiche ville della Brianza. Design che dà valore e trasforma vecchi depositi e fabbriche in disuso in coinvolgenti gallerie.

Design che celebra se stesso, design da scoprire in questa intensa maratona della creatività, ma anche da osservare, toccare, e desiderare come un tuffo in piscina, design soprattutto da vivere. Fino a notte fonda a ritmo di musica con il design pride.

La Range Rover House sceglie la Milan Design Week per raccontare, attraverso esperienze immersive, i valori del brand



Design è anche automotiv perché automotiv è anche design. E così, in questa frenetica settimana dedicata alla creatività e all’innovazione, trova posto l’eccellenza del mondo dell’automobile. Come da Range Rover House, la casa di Range Rover in zona Porta Nuova, che in occasione della design week apre le sue porte al pubblico per mettere in luce i valori del brand. Uno spazio dedicato in via Amerigo Vespucci per accogliere i suoi ospiti coinvolgendoli in experience esclusive.

"E' il momento migliore per incontrare il nostro target, gente che è appassionata di design così come lo è Range Rover", ha detto ai nostri microfoni Marco Santucci, CEO di Jaguar Land Rover Italia.

"La Range Rover House a Milano si divide proprio in due grandi aree: la prima riserva ai clienti Jaguar Land Rover delle esperiene uniche legate alle loro passioni, al wellbeing e per questo aspetto ci uniamo a diversi partners; la seconda parte è invece dedicata ai non clienti, a persone che conoscono il marchio per la prima volta e a cui facciamo incontrare Range Rover da un punto di vista valoriale, ma anche da un punto di vista di prodotto e quindi attraverso la prova delle vetture che abbiamo qui a disposizione nella House.

Range Rover House racchiude diversi aspetti: dai valori di Range Rover ai valori soprattutto del 'Modern Luxury', e quindi legata ai principi della sostenibilità, fino ai valori propri delle auto più esclusive attraverso un'area dedicata alla configurazione per clienti molto esigenti dove insieme a loro configuriamo l'area perfetta."



La prima puntata integrale di FLASH