Italian Tech Week: programma e ospiti dell'edizione 2024

Il programma e gli ospiti



Il programma dell’Italian Tech Week include una serie di eventi focalizzati sull’innovazione, le tendenze future e le startup. Il primo giorno sarà caratterizzato da discussioni incentrate sull’Intelligenza artificiale per l'industria, con Fabio Pammolli, presidente del nuovo istituto italiano per l'IA, che illustrerà i piani di sviluppo e gli investimenti. Seguirà l’intervento di Mike Winkelmann, che presenterà la sua prima scultura interattiva. Mazdak Sanii, co-fondatore di Avant Arte, parlerà del ruolo della tecnologia nella diffusione dell'arte digitale.

Nel pomeriggio, il tema della mobilità sarà esplorato da David Hallac, Peter Wilson e Alex Grant, esperti di micromobilità, veicoli autonomi e sostenibilità. Per quanto riguarda l’alimentazione, interverrà Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia. La giornata si chiuderà con un focus sull’healthcare, con interventi di Armon Sharei di Portal Biotechnologies e Luca Foschini di Sage Bionetworks, che discuteranno del ruolo dell'Ia e della robotica nella ricerca farmaceutica. La seconda giornata vedrà Dealroom presentare uno studio sullo stato di salute delle startup italiane, seguito da interventi di figure di spicco come Maria de Lourdes Zollo, Ceo di Bee.ai, e Matilde Giglio, Ceo di Even. Diego Piacentini, Chairman di Vento, Jeannette zu Fürstenberg e Doug Leone si concentreranno su temi legati agli investimenti e al venture building, mentre Christian Hecker offrirà una panoramica sullo scaling internazionale. Nel pomeriggio, John Elkann, Ceo di Exor e Chairman di Stellantis & Ferrari, intervisterà Sam Altman, co-fondatore e Ceo di OpenAI. Si alterneranno poi altri esperti come Arthur Mensch di Mistral.ai, Julia Andre e Alexander Rinke.

L’ultimo giorno sarà dedicato all’analisi dei mercati europei con interventi di Agata Hidalgo, Robert Gentz, Diego Piacentini, Ilkka Paananen, Taavet Hinrikus, James Anderson e Susanna Campbell. Benedetto Vigna, Ceo di Ferrari, parlerà di come l’azienda mantenga la propria identità innovando continuamente. Breakthrough Energy, l'iniziativa di Bill Gates, sarà protagonista del panel dedicato al clima. Infine, Luna Esposito, autrice e content creator di Will Media, e altre esperte, tra cui Silvia Wang, Ceo e co-fondatrice di Serenis e Cristiana Scelza, Presidente di Valore D, discuteranno delle disparità di genere nel settore tech e delle strategie per superarle.



Gli eventi collaterali



Durante l’Italian Tech Week, Torino ospiterà numerosi eventi collaterali organizzati dalle principali comunità tech italiane. Tra questi, spiccano il convegno “Intelligenza artificiale al servizio delle imprese - Case history” presso il Centro Congressi dell’Unione Industriali, e l’evento “Energy transition M&A trends” con Fabio Mondini de Focatiis, Founding Partner di Growth Capital, che illustrerà le tendenze di finanziamento nel campo della transizione energetica.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24