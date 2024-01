IA ed elezioni, OpenAI annuncia misure contro la disinformazione

Le elezioni in Bangladesh e a Taiwan sono state i primi appuntamenti elettorali di un 2024 che vedrà diverse importanti democrazie recarsi alle urne: tra le altre, sono in programma le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e il voto per il rinnovo del Parlamento europeo. Nei primi due casi citati si è già assistito a una proliferazione della disinformazione , generata e diffusa anche dall’ intelligenza artificiale , ed esistono timori che simili scenari possano ripetersi anche nelle future contese elettorali: solamente pochi giorni fa il Global Risks Report 2024 del World Economic Forum ha indicato nella disinformazione e misinformazione, spinte anche dal sempre più facile accesso a tool di intelligenza artificiale, il "più grande pericolo globale a breve termine”. E in vista delle elezioni OpenAI - la società madre di ChatGPT - ha annunciato una serie di misure per contrastare disinformazione e misinformazione.

Le misure annunciate da OpenAI contro la disinformazione

Tra le misure annunciate da OpenAI, secondo quanto riportato anche da Bloomberg, ci sono nuovi tool che aiuteranno gli utenti a capire se un’immagine è stata generata dai suoi software di intelligenza artificiale. Inoltre, “fino a quando non ne sapremo di più, non consentiremo alle persone di creare applicazioni per campagne politiche e lobbying”. Non sarà poi permesso agli sviluppatori di creare chatbot che fingano di essere candidati o istituzioni. Infine, per quanto riguarda il voto negli Stati Uniti, quando saranno poste domande al chatbot sulle procedure elettorali il sistema rimanderà al sito della no-profit bipartisan National Association of Secretaries of State. “Proteggere l’integrità delle elezioni richiede collaborazione da ogni angolatura del processo democratico, e vogliamo che la nostra tecnologia non sia usata in modi che possano minare questo processo”, ha scritto OpenAI in una nota sul suo blog.