Elezioni Taiwan, si vota per il prossimo presidente

Taiwan sta votando per eleggere il suo nuovo presidente: le urne si sono aperte alle 8 locali (l’1 in Italia) e chiuderanno alle 16. Si attendono i risultati in serata. Tre i candidati: il favorito è William Lai del Partito democratico progressista (Dpp), attuale vicepresidente. Poi ci sono Hou Yu-ih, il candidato dei nazionalisti del Kmt, e Ko Wen-je del Partito popolare (Tpp). La tensione intorno a uno degli appuntamenti elettorali più attesi per il 2024 è altissima, con la Cina che ha oscurato sulla piattaforma di social media Weibo, l'X di Pechino, gli hashtag sul voto in corso. E il Ministero della Difesa di Taipei fa sapere di aver rilevato 8 jet e 6 navi militari cinesi intorno all'isola nelle ore subito precedenti al voto. E il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha chiesto alla Cina di mantenere "la pace e la stabilità" nello Stretto di Taiwan, come riferisce lo stesso dipartimento di Stato in una nota.

I sondaggi: Lai in testa

I sondaggi finali al 3 gennaio, ultimo giorno prima del blackout, davano in testa Lai, con un vantaggio di poche percentuali di punto su Hou, che la Cina vorrebbe al comando. Più staccato il terzo candidato Ko, ex chirurgo ed ex popolare sindaco di Taipei, che punta sul voto dei giovani. Secondo la Commissione elettorale centrale dell'isola, oltre il 30% degli elettori ha un'età compresa tra i 20 e i 39 anni: nelle ultime battute della campagna elettorale è stata la parte di popolazione più corteggiata in assoluto, dominando i titoli dei media e attirando molteplici impegni politici da parte di partiti e candidati.

Cina: "Australia eviti errori su Taiwan o rischia l'abisso"

Pechino ha intanto lanciato un avvertimento straordinario all'Australia: eventuali "errori di calcolo" nei legami di Canberra con il prossimo governo dell'isola ribelle vedrebbero il popolo australiano "spinto oltre l'orlo di un abisso", ha scritto l'ambasciatore cinese a Canberra, Xiao Qian, in un commento per l'Australian, precisando che "la salvaguardia dell'unità nazionale e dell'integrità territoriale sono diritti sacri di tutti gli Stati sovrani". Con l’avvicinarsi del voto, scrive Qian, "ho scoperto che alcune persone locali hanno malintesi sulla questione" e che "quel che è peggio è che alcuni diffondono addirittura disinformazione", sostenendo che il governo centrale cinese "non ha mai veramente esercitato il controllo su Taiwan", mentre altri descrivono il rapporto tra Taiwan e la terraferma come "democrazia contro autoritarismo". Altri ancora, ha aggiunto, diffamano la Cina per il cambio di status quo attraverso lo Stretto di Taiwan e di mettere a repentaglio la pace e la stabilità regionale. "Vorrei sottolineare qui che Taiwan è la Taiwan della Cina, una parte inalienabile del territorio cinese, e questo è il prerequisito che dobbiamo tenere presente quando comprendiamo la questione di Taiwan", ha concluso Xiao.