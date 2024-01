Taiwan, Cina agli Usa: Non scenderemo a compromessi

La Cina non scenderà mai a compromessi o non farà mai marcia indietro sulla questione Taiwan. Lo ha detto la delegazione militare di Pechino alla controparte Usa durate un incontro al Pentagono. "Gli Stati Uniti smettano di armare Taiwan e rispettino il principio di una sola Cina". A chiederlo è il ministero della Difesa cinese nel corso del vertice a Washington tra l'Ufficio cinese per la cooperazione militare internazionale e il Dipartimento della Difesa americana. Gli Stati Uniti ribadiscono il loro impegno sia rispetto alla politica di una sola Cina unica sia in favore della pace nello Stretto di Taiwan.

La Cina, si legge nella nota, ha dichiarato di essere disposta a sviluppare "una relazione militare sana e stabile con gli Stati Uniti" sulla base dell'uguaglianza e del rispetto, e ad attuare congiuntamente l'importante consenso in campo militare raggiunto dai due capi di Stato a San Francisco. "Pechino non scenderà mai a compromessi sulla questione di Taiwan e richiede agli Stati Uniti di rispettare il principio della Unica Cina, di attuare con serietà gli impegni pertinenti, di smettere di armare Taiwan e di opporsi all'indipendenza di Taiwan".

Basta armi a Taiwan

"Gli Stati Uniti devono prendere sul serio le preoccupazioni cinesi e fare in modo di contribuire al rafforzamento delle relazioni militari" si legge in una dichiarazione del Ministero della Difesa cinese. Pechino ha esortato gli Stati Uniti a ridurre la presenza militare e le provocazioni nel Mar Cinese Meridionale, mentre la delegazione statunitense ha sottolineato "l'importanza di rispettare la libertà di navigazione in alto mare". Washington ha inoltre affermato che continuerà ad operare i voli e percorrere le rotte marittime "in modo sicuro e responsabile" in conformità con le leggi internazionali.