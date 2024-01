Taiwan, chi è il neopresidente Lai Ching-Te

Il nuovo leader dell’isola non incontra il pieno apprezzamento di Pechino, che lo ritiene “un istigatore di conflitti tra le due sponde”. Ex studente di Harvard, curriculum da medico, è noto a livello politico per essere stato il sindaco di Tainan per due mandati, ottenuti con un ampio seguito popolare, e il premier di Taiwan dal 2017 al 2019