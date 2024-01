Il 13 gennaio l’isola va alle urne per le presidenziali e il rinnovo del Parlamento. Secondo i sondaggi, i due principali sfidanti sono William Lai Ching-te - sostenitore di un allontanamento dalla Cina - e Hou Yu-ih, più favorevole a un dialogo con Pechino. Secondo gli esperti una vittoria del candidato progressista non sarebbe comunque abbastanza per scatenare un conflitto, ma potrebbe spingere Xi Jinping a una dimostrazione di forza sul lato economico