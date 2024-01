Elezioni Taiwan, Cina contro candidato William Lai: "È grave pericolo"

Chen Binhua, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo cinese, "ha espresso la speranza che i compatrioti di Taiwan vedano il grave pericolo dell'istigazione di conflitti attraverso lo Stretto da parte di Lai e facciano la scelta giusta al bivio"

A pochi giorni dalle elezioni che si svolgeranno a Taiwan il 13 gennaio, la Cina ha definito William Lai, il candidato del Partito democratico progressista alle presidenziali di sabato a Taipei, un "grave pericolo". Chen Binhua, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo cinese, "ha espresso la speranza che i compatrioti di Taiwan vedano il grave pericolo dell'istigazione di conflitti attraverso lo Stretto da parte di Lai e facciano la scelta giusta al bivio". La dichiarazione è stata rilanciata dai media statali e riprende gli argomenti di Pechino sul voto cruciale dell'isola, visto come una scelta tra "pace e guerra". La Cina ha anche definito Lai un "piantagrane" con posizioni indipendentiste.

"Indipendenza di Taiwan e pace attraverso lo Stretto non possono coesistere"

"L'indipendenza di Taiwan e la pace attraverso lo Stretto non possono coesistere, poiché la prima è anche incompatibile con gli interessi e il benessere dei compatrioti di Taiwan", ha dichiarato il portavoce Chen, commentando le recenti osservazioni di Lai secondo cui, in caso d vittoria, avrebbe seguito le politiche della presidente uscente Tsai Ing-wen di cui è attualmente vice. "Il fatto che le relazioni tra le due sponde dello Stretto siano peggiorate negli ultimi otto anni ha dimostrato pienamente che la rotta di Tsai è una via verso l'indipendenza di Taiwan e l'affermazione di Lai di voler seguire tale rotta significa continuare ad allontanare Taiwan dalla pace e dalla prosperità e avvicinarla alla guerra e alla recessione", ha continuato Chen. Secondo il punto di vista del governo cinese, solo con la pace e la stabilità attraverso lo Stretto e con le relazioni pacifiche tra le due sponde dello Stretto "i compatrioti di Taiwan potranno condurre una vita pacifica, tranquilla e benestante". Chen, infine, ha espresso la speranza che "i compatrioti di Taiwan vedano il danno estremo della politica di indipendenza" seguita dal Partito democratico progressista e "il grave pericolo dell'istigazione di conflitti tra le due sponde dello Stretto da parte di Lai", facendo nelle urne "la scelta giusta al crocevia delle relazioni tra le due sponde dello Stretto".