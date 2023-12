Elezioni nel mondo, dove e quando si vota nel 2024

Il prossimo anno più di due miliardi di persone in quasi 50 Paesi andranno al voto, tra questi anche Russia, India, Messico, Regno Unito e alcune nazioni europee. In Italia si voterà per le regionali e le amministrative che coinvolgeranno circa 3.700 comuni

Le elezioni europee

Tra il 6 e il 9 giugno circa 400 milioni di elettori europei saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento europeo, questa è considerata la più grande elezione democratica al mondo e coinvolge i 27 Stati membri. L’Italia presenta 76 deputati eletti con un sistema di tipo proporzionale. Il risultato alle urne potrebbe cambiare gli equilibri del Parlamento europeo. Sul tavolo temi cruciali come la ripresa economica, flussi migratori, politiche energetiche e gli accordi per garantire la stabilità finanziaria dell'Unione europea.