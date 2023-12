Russia, elezioni presidenziali il 17 marzo 2024

Vladimir Putin

Attesa per l'ufficializzazione della candidatura di Putin, attualmente al suo quarto mandato come presidente della Russia. Dal 1999 Putin ha ricoperto posizioni di vertice nel paese sia come presidente sia come premier, prima con Boris Eltsin presidente, quindi per i quattro anni in cui ha ceduto la presidenza al suo alleato Dmitry Medvedev, costretto dai limiti ai mandati consecutivi imposti per legge. Una riforma costituzionale "ad hoc" gli consente ora di svolgere altri due mandati di 6 anni.