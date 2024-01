700 milioni di download per eFootball, la campagna in-game di Konami

Dall'11 gennaio al primo di febbraio sarà possibile riscattare come premio log-in uno speciale Player of the Week (POTW), uno a settimana, tre in totale. Durante tutta la campagna, inoltre, gli utenti potranno ricevere ogni giorno 1 Worldwide Chance Deal come bonus di accesso

Konami Digital Entertainment B.V. Ha annunciato che "eFootball" ha superato i 700 milioni di download in tutto il mondo. Per celebrare questo traguardo, Konami implementerà una campagna in-game, con una serie di feature uniche, che inizia l'11 gennaio e terminerà il primo febbraio.

La campagna in-game di Konami

Durante queste tre settimane, sarà possibile riscattare come premio log-in uno speciale Player of the Week (POTW), uno a settimana, tre in totale. Durante tutta la campagna, inoltre, gli utenti potranno ricevere ogni giorno 1 Worldwide Chance Deal come bonus di accesso. Durante la campagna, gli utenti potranno partecipare a vari Tour Event, Challenge Event e campionati eFootball League per guadagnare fino a 200.000 GP, 210 monete eFootball e molto altro ancora.