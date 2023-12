eFootball 2024, introdotta una nuova modalità di gioco

Tra le novità l’inedita modalità "My League" che vedrà i giocatori partecipare a campionati di tutto il mondo e affrontare la stagione contro club controllati dall'intelligenza artificiale

Konami Digital Entertainment annuncia un nuovo aggiornamento (versione 3.2.0) per eFootball™ 2024 con cui viene introdotta una serie di nuove funzionalità per migliorare l'esperienza in-game. Tra le novità l’inedita modalità "My League" che vedrà i giocatori partecipare a campionati di tutto il mondo e affrontare la stagione contro club controllati dall'intelligenza artificiale.