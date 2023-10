eFootball 2024, il gioco del calcio free to play di Konami

eFootball 2024 è arrivato con Leo Messi in copertina e come gli ultimi anni è gratis. Cosa molto gradita ai videogiocatori. Si scarica e si gioca. Se poi si vuole migliorare velocemente il proprio dream team occorrerà mettere mano alla carta di credito.

Rispetto allo scorso anno il gameplay è migliorato. Il controllo dei giocatori è molto fluido così come i tocchi di palla. Meno macchinoso arrivare in porta e fare gol e quindi più divertente da giocare. Anche la parte difensiva è più reattiva e di facile impostazione.

Gli squadroni Konami

La casa giapponese convalida il proprio roster di club partner, che comprende alcune delle squadre più iconiche come Manchester United, Bayern Monaco, Inter, Milan, Arsenal e Barcelona, con cui Konami ha recentemente rinnovato una partnership di lunga data. eFootball si riconferma, inoltre, l'unico luogo in cui i giocatori possono calcare il manto erboso di stadi come l'Allianz Arena, lo Spotify Camp Nou, San Siro e lo Stadio Olimpico.

I booster per migliorare

Novità anche per il Dream team. Grazie all’introduzione dei Booster si avrà la possibilità di migliorare ulteriormente le caratteristiche dei calciatori. Questi extra consentiranno ai calciatori di ottenere prestazioni superiori a quelle legate ai normali parametri (con un limite di 99).

eFootball 2024 è disponibile su tutte le console, pc e dispositivi mobili.