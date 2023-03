Shou Zi Chew, chi è il Ceo di TikTok con "soli" 18mila follower

Una felpa scura, con cappuccio, e una t-shirt bianca fanno sembrare Shou Zi Chew un giovane influencer. Invece, è l’amministratore delegato di uno dei social network più discussi del pianeta. Ha 40 anni ed è a capo di TikTok da maggio 2021. Fin quando ha potuto, è rimasto nell’ombra: i suoi video, di solito, non superano poche migliaia di visualizzazioni e ha "solo" 18mila follower. Per lui poche, selezionate interviste, ma ultimamente è stato costretto a uscire allo scoperto. Il Ceo di TikTok, infatti, è impegnato in una difficile impresa: far cambiare idea al governo americano, che considera il social una minaccia per la sicurezza nazionale. Il presidente Biden sarebbe pronto a vietare l'app negli Stati Uniti se ByteDance Ltd., la società cinese che controlla TikTok, non venderà le sue quote. Il Ministero del Commercio cinese ha fatto sapere che si opporrà ad una eventuale vendita forzata. ( ISTRUTTORIA ANTITRUST )

Non solo. Zi Chew ha vissuto anche una tra le esperienze più dure della sua vita. Due anni e mezzo di leva obbligatoria, culminati in un corso di sopravvivenza di cinque giorni che si è svolto nella giungla del Brunei. Un'esperienza incredibile nella quale si è costruito un rifugio, ha mangiato ciò che offriva la natura e ha camminato per chilometri e chilometri. Nato e cresciuto a Singapore, suo padre lavorava nell’edilizia, sua madre nella contabilità. La vita modesta del ragazzo è stata scossa, quando aveva 12 anni, dagli alti voti ottenuti in seguito ad un esame di stato. Un risultato brillante che ha spalancato a Zi Chew le porte di una scuola molto prestigiosa. Ha studiato a Londra, in Inghilterra, e ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro nel gruppo Goldman Sachs, poi come stagista in Facebook e infine come consulente in una delle società d’investimenti più potenti al mondo: la DST Global. Quindi ha conosciuto Zhang Yiming, il fondatore di TikTok. Il loro incontro è avvenuto a Pechino, nel 2012, quando alla piattaforma lavoravano solo 30 persone, stipate in un appartamento del quartiere universitario. Adesso è amministratore delegato dell'azienda.