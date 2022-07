In vacanza con i bambini: 10 cose da vedere a Singapore

Nuovissima attrazione è anche l’ HydroDash il nuovo parco acquatico galleggiante di Singapore. Il parco è pensato per il divertimento di tutti: un'attrazione ideale sia per le famiglie che per i giovani ed offre divertimento per tutte le età. Qui, si potranno sfidare amici e familiari attraverso il percorso ad ostacoli galleggiante, ma anche saltare, arrampicarsi e tuffarsi per una giornata all'insegna del divertimento.

C’è poi il Mega Adventure Park : immerso nella natura, questo parco divertimenti offre tante attrazioni per gli amanti dell’avventura; tra tutte, spicca la MegaZip, una zip line lunga ben 450 metri e posta a 75 metri di altezza, sulla quale scivolare con una carrucola sfidando i propri amici a superarsi in velocità.

Per chi preferisce una scarica di adrenalina, a Singapore ci sono tante attività adrenaliniche. Ad esempio l’esperienza di go-kart . L’attrazione si può raggiungere con la seggiovia Skyride, la quale consente di godere di una vista mozzafiato su Sentosa. Una volta raggiunta la cima, si può salire a bordo di uno “slittino” e percorrere oltre 600 metri di sentieri alla velocità che si preferisce. I bambini devono essere alti almeno 85 cm per poter guidare sullo Skyride con un adulto e almeno 6 anni e alti 110 cm per guidare da soli lo slittino. I bambini che non soddisfano i requisiti di altezza non dovranno perdersi l'occasione: possono guidare lo slittino in tandem con un adulto.

Sentosa è una vera e propria isola interamente dedicata al divertimento per i più piccoli. Tra le attrazioni principali il S.E.A. Aquarium, con le oltre 100.000 creature marine rappresenta uno degli acquari più grandi del mondo; poi gli Universal Studios, un gigantesco parco a tema dedicato ai grandi film hollywoodiani, giostre, intrattenimento dal vivo e ristoranti. Se si viaggia con i più piccoli, assicurati ci si potrà divertire con spettacoli come Shrek 4-D Adventure, che non è solo un piacere audiovisivo, ma coinvolgerà anche il senso del tatto e dell'olfatto.

Una meta insolita, da scoprire passo dopo passo. In equilibrio tra futuro e tradizione, Singapore è una meta per grandi e, a sorpresa, anche per bambini.

Situato tra lo zoo di Singapore e il Night Safari, il River Safari è sia uno zoo che un acquario a tema fluviale. Il parco ospita oltre 6.000 animali e 40 specie che vivono in aree dove sono stati ricostruiti gli ambienti fluviali di tutto il mondo, dal Mississippi allo Yangtze. Qui si possono ammirare Panda, ma anche pellicani e castori, passeggiare nella Wild Amazonia e salpare sull' Amazon River Quest , attraverso un rilassante giro in barca di 10 minuti che consente di incontrare alcuni degli incredibili animali selvatici della più grande foresta pluviale tropicale del mondo, come il giaguaro e il lupo dalla criniera.

Inaugurato nel 1994 e situato vicino allo zoo di Singapore, il Night Safari è il primo parco safari al mondo per animali notturni. Questo parco faunistico è suddiviso in sette habitat distinti, dalle aspre colline dell'Himalaya alle paludi paludose dell'Africa equatoriale, ognuno dei quali ospita diversi animali. Il parco si può esplorare a piedi oppure attraverso un trenino con una corsa di 35 minuti, i visitatori verranno accolti da oltre 2.500 animali autoctoni e oltre 130 specie, tra cui molti indigeni della regione, come l'elefante asiatico in via di estinzione, il tapiro malese e la tigre malese.

Ideale per famiglie e bambini senza dubbio il Singapore Zoo , uno zoo concepito in chiave moderna che ospita gli animali liberi nel loro habitat naturale piuttosto che dietro le sbarre. Tigri bianche, ippopotami, scimmie, giraffe e panda sono solo alcuni dei tanti animali che si possono incontrare in questo parco faunistico di 26 ettari, che ospita oltre 300 specie di mammiferi, uccelli e rettili. Lo zoo di Singapore presenta 11 zone, ognuna delle quali conduce attraverso alcuni degli habitat naturali più distintivi del mondo, come l’Australasia per camminare tra canguri e agili wallaby, oppure l’area Reptile Gardens, un paradiso dove si possono ammirare diverse specie di tartarughe.

Centri culturali



Tra i musei, da non perdere è sicuramente la National Gallery, uno degli esempi più recenti di attenzione nei confronti del mondo dell’arte da parte della Città-Stato. Sono oltre 8.000

i pezzi presenti nella collezione dedicata all’arte locale e del Sud-Est asiatico dal XIX secolo ai giorni nostri. Situata nel cuore del Civic District, la National Gallery occupa gli spazi di due edifici storici, il Municipio e la Corte Suprema, e merita una visita anche solo per vedere da vicino come sono stati riconvertiti a luogo d’arte per eccellenza. La National Gallery ospita anche degli spazi riservati ai più piccoli, i bambini possono trascorrere del tempo nel Keppel Center for Art Education, uno spazio dinamico in cui l'arte ispira nuovi modi di apprendere. Questi spazi coinvolgenti incoraggiano l'immaginazione, la creatività e l'esplorazione autogestita. L’area offre anche una vivace serie di programmi per giovani, bambini e famiglie durante tutto l'anno. Il Keppel Center for Art Education è facilmente accessibile alle scuole e alle famiglie con bambini piccoli e l'ingresso è gratuito. La struttura che include quattro zone artistiche, come l'Art Playscape, dove i bambini possono seguire percorsi per risolvere misteri e scoprire nuovi ed eccitanti personaggi.

(maggiori info: https://www.nationalgallery.sg/gallerykids/keppelcentre ).

Presso l'Art Science Museum, oltre alle mostre principali, che cambiano regolarmente, si possono anche effettuare delle visite guidate interattive ed esperienze di apprendimento pratiche e divertenti per tutta la famiglia. Inoltre, con l’opzione Family Fridays, ogni venerdì, fino a quattro bambini (sotto i 12 anni) entrano gratis con ogni biglietto adulto acquistato. L’ArtScience Museum ha ripreso programmi in loco selezionati, inclusi workshop pratici, visite guidate pubbliche e ArtScience on Screen. (https://www.marinabaysands.com/museum.html ).

Il Science Center Singapore è un centro educativo incentrato sulle scienze, che vuole stimolare i più piccoli in modo creativo e coinvolgente, rendendolo una delle migliori attrazioni per famiglie di Singapore. Il centro vuole promuovere l'interesse, l'apprendimento e la creatività nella scienza e nella tecnologia, attraverso esperienze fantasiose e divertenti.

(maggiori info: https://www.science.edu.sg/visit-us/kidsstop )