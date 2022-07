2/9 ©Ansa

Lo scenario emerge dall'analisi Coldiretti/Ixè per il primo weekend con le intere giornate da bollino rosso sulle strade delle ferie estive che entrano nel vivo mentre la Penisola resta nella morsa dell’afa, con temperature oltre i 40 gradi che spingono i cittadini a cercare refrigerio al mare, in montagna e in campagna

Previsioni traffico estate 2022, i giorni da bollino nero e rosso a luglio e agosto