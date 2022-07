2/10 ©Ansa

Il Piano ha redatto un calendario per segnalare le giornate in cui sono previsti picchi di movimenti sulle strade. Già per il prossimo fine settimana è previsto traffico intenso: bollino rosso nella prima parte della giornata di sabato 23 luglio e nella giornata di domenica 24

Traffico, le giornate da bollino giallo e rosso