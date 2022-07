Bonus benzina: cosa devono fare i datori di lavoro

1/10 ©IPA/Fotogramma

L'agenzia delle entrate ha chiarito le modalità in cui verrà elargito il bonus carburante fino a un massimo di 200 euro per i lavoratori dipendenti e i casi in cui il voucher non può essere erogato

GUARDA IL VIDEO: Bonus 200 euro, l'esperto spiega chi e come ne ha diritto