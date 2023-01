3/8 ©Ansa

Gli smartphone su cui non sarà più possibile utilizzare WhatsApp sono tutti modelli che sono stati lanciati più o meno da una decina di anni. Per continuare a funzionare i dispositivi dovranno essere compatibili con il sistema iOS 12 per quanto riguarda i prodotti Apple e Android 4.1 per Android

WhatsApp, rubati e messi in vendita i dati di 500 milioni di utenti