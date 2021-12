Spotify Wrapped 2021, dagli artisti agli album più ascoltati

Torna l’appuntamento annuale con la piattaforma della musica streaming: ora è possibile scoprire quali sono i brani, i dischi e i podcast più seguiti durante l'anno che sta per concludersi. In Italia l’artista più ascoltato è Sfera Ebbasta, mentre il brano più riprodotto nel 2021 è “Malibu” di Sangiovanni. Ecco tutte le categorie

Dicembre è il mese per tirare le somme e anche quest’anno Spotify, piattaforma leader nel campo dello streaming audio, ha rilasciato il suo “Wrapped 2021”. All’interno ci sono i dati grazie ai quali è possibile scoprire quali sono gli artisti, i brani, i dischi e i podcast più seguiti durante l'anno che sta per concludersi. Come ogni anno, per gli utenti della piattaforma sarà anche possibile scoprire la musica che ha ascoltato di più durante l’anno, grazie all’esperienza personalizzata di Wrapped tramite app.