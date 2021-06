Blanco, in arrivo "Mi fai impazzire" con Sfera Ebbasta

Poche parole del testo postate sui social attraverso i profili ufficiali insieme all'annuncio di una collaborazione che si figura come una delle più sorprendenti di questa stagione. Le voci di Sfera Ebbasta e Blanco , pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, artista rivelazione classe 2003, insieme in “Mi fai impazzire”, brano disponibile all'ascolto dopo la mezzanotte del 18 Giugno in streaming e negli store digitali.

I fan avevano intuito qualcosa del nuovo progetto mettendo insieme le informazioni postate sui profili Instagram ufficiali dei due artisti. Sfera Ebbasta e Blanco avevano scritto sotto alle rispettive foto una frase criptica, la stessa per entrambi: “La prossima è tosta” . Solo supposizioni fino alla pubblicazione nelle ultime ore di un teaser, diverso per i due profili, con l'ufficializzazione della collaborazione. Sfera e Blanco saranno le due voci di “Mi fai impazzire”, singolo disponibile un'ora dopo la mezzanotte del 18 giugno . Nei due teaser i due rapper cantano sulle note della canzone di cui è udibile qualche parola in anteprima. Una canzone d'amore dal sound caldo, pronta ad entrare nelle classifiche estive. “Mi fai impazzire è prodotta da Michelangelo e Greg Willen.

Sfera e Blanco: l'incontro di due mondi

Una miscela di voci spontanee destinata a scaldare i fan. La prima collaborazione tra Sfera Ebbasta e Blanco si annuncia imperdibile per le caratteristiche dei due rapper e l'incrocio di due mondi, quello di fama consolidata di Sfera Ebbasta e quello spontaneo e ancora grezzo di Blanco. Quest'ultimo, giovanissimo artista bresciano, si è fatto notare lo scorso anno con la pubblicazione di tre singoli, “Belladonna (Addieu)”, “Notti in bianco” e “Ladro di fiori”, con il secondo in evidenza per numero di streaming elevatissimo sulle piattaforme digitali. Nel 2021 esce il quarto singolo “Paraocchi”. Dopo la collaborazione con Mace e Salmo per “La canzone nostra” e quella con Madame insieme in “Tutti muoiono”, Blanco è pronto per un'altra collaborazione di peso.

L'ultimo album di Sfera Ebbasta è “Famoso”, pubblicato lo scorso novembre. L'album, uscito a fine anno, si è piazzato comunque in seconda posizione tra i dischi più venduti del 2020, confermando la forza discografica del trapper milanese, tra i più influenti del panorama musicale italiano. Tra i singoli di successo contenuti nell'album “Famoso”, un posto particolare è riservato a “Baby” che ha ottenuto ottimi numeri nella classifica globale di Spotify.